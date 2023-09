Sicurezza, liquidità e interessi garantiti: ecco i 3 motivi che spingono a investire in Poste Italiane. Prodotti postali come buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio (offerta Supersmart) vengono, infatti, considerati investimenti sicuri perché sono garantiti dallo Stato. Significa che il proprio capitale è garantito per cui si riduce il rischio di perdite significative. In più, tali prodotti offrono interessi discreti grazie all’aggiornamento avvenuto questo mese. Dulcis, in fundo, molti investono in prodotti postali per la semplicità e la comodità mentre altri lo fanno perché credono che sia una scelta giusta contro l’inflazione che, come si sa, erode il potere d’acquisto dei propri rendimenti lasciati fermi.

Qual è il rendimento dei bfp?

Investire denaro nei buoni fruttiferi di Poste Italiane dà la possibilità di ottenere un tasso di interesse fino al 4,50%. Tale rendimento (annuo lordo) è offerto dai titoli dedicati ai minori che è il seguente anno per anno:

1. 2,50% dopo 1 anno e 6 mesi, 2 e 3 anni

2.

2,75% dopo 4 anni3. 3% dopo 5 anni4. 3,25% dopo 6 e 7 anni5. 3,50% al termine degli 8, 9, 10 e 11 anni6. 4% dopo 12, 13, 14 e 15 anni e7.alla fine del 16°, 17° e 18° anno.

Come tutti sapranno, sarebbe meglio scegliere buoni fruttiferi postali in forma dematerializzata anziché cartacea e il motivo è che con essi non si rischia la prescrizione. Quest’ultima avviene dopo dieci anni dalla scadenza del titolo e quando sopraggiunge si perde il diritto a riscuotere sia il capitale investito che gli interessi maturati. Ricordiamo che è previsto il rimborso anticipato di tutti i buoni ma che nel caso di quelli dedicati ai minori è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Rendimenti discreti sono offerti anche dai bfp 3×2 che durano fino a dodici anni e offrono il seguente tasso di interesse annuo lordo:

1.

Investire in Poste Italiane: buoni fruttiferi postali o libretto di risparmio, i tassi di interesse arrivano al 4,50%

1,25% alla fine del terzo anno e2.alla fine del sesto anno.Anche di questi titoli si potrà richiedere il rimborso quando si vuole purché entro i termini di prescrizione (ovvero entro 16 anni). Prima dei tre anni, si avrà diritto solo alla restituzione della cifra investita mentre dopo i tre anni anche degli interessi maturati.

In alternativa è possibile denaro nella nuova offerta su libretto postale. Si tratta della Supersmart 366 giorni che non è attivabile da tutti ma solo da chi apporta nuova liquidità. Potrebbe essere una buona soluzione dato che il libretto standard offre un rendimento solo dello 0,001%. Per la sottoscrizione dell’offerta appena enunciata è necessario essere possessori di un libretto Smart e poi, come detto, è necessario versare nuova liquidità. Con tale termine si intende il denaro versato dal 14 settembre al 6 novembre mediante accredito dello stipendio/pensione, assegni bancari/circolari o bonifico. Ciò sul libretto Smart o sugli altri libretti di risparmio postale e/o altri conti correnti postali con la stessa intestazione del libretto Smart. Il tasso di interesse annuo che si ottiene alla scadenza dei 366 giorni è del 3,50%. Infine tutti coloro che possiedono un libretto Smart possono anche sottoscrivere l’offerta Supersmart 360 giorni che offre invece un rendimento (lordo) a scadenza del 2,50%.

Riassumendo…

1. Molti decidono di investire in Poste Italiane perché quest’ultima offre sicurezza e interessi garantiti

2. Tra i migliori buoni fruttiferi postali ci sono quelli dedicati ai minori con rendimento al 4,50% (lordo) e i 3×2 con un tasso di interesse lordo che arriva al 2,50%

3. C’è anche l’offerta Supersmart 366 giorni su libretto postale che offre tassi che arrivano al 3,50% ma solo se si versa nuova liquidità. Tutti gli altri possono attivare la Supersmart 360 giorni che offre invece un rendimento massimo del 2,50%.

[email protected]