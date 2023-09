Il giorno tanto atteso è arrivato: Poste Italiane ha lanciato una nuova offerta su libretto postale dal tasso estremamente interessante. Si tratta di una promozione da prendere in considerazione visto che il rendimento base del libretto è pressoché inesistente. Si guadagna, infatti, lo 0,001% ovvero una cifra che non riesce nemmeno a coprire (in parte) l’eventuale imposta di bollo se la giacenza media complessiva è superiore ai 5000 euro. Per controllare quest’ultima, è necessario sommare la giacenza media di tutti i libretti con la medesima intestazione: verrà poi applicata e calcolata il 31 dicembre di ogni anno o al momento di chiusura del rapporto. In quest’ultimo caso, verrà proporzionata al numero di giorni in cui il libretto resterà aperto dall’inizio dell’anno.

Detto ciò, quali sono le caratteristiche di quest’offerta tanto gustosa?

Settembre stellare

Nella giornata di ieri il Mef ha annunciato che il BTp Valore avrà un premio fedeltà dello 0,50%, oggi invece Poste Italiane ha lanciato la nuova gustosa offerta su libretto postale.

Si tratta dell’offerta Supersmart che è attivabile solo se si possiede un libretto Smart. Il punto di forza di questa promozione, come detto, è la possibilità di ottenere un tasso di interesse più alto sulle somme accantonate ma per la sottoscrizione è necessario un accantonamento minimo di 1000 euro.

Come tutti sapranno, poi, tale tipologia di risparmio/investimento è garantita dallo Stato Italiano e non prevede alcuna spesa o commissione di attivazione, disattivazione o gestione. Le somme accantonate sono infatti solo soggette agli oneri di natura fiscale.

Poste Italiane lancia una nuova offerta su libretto postale dal tasso di interesse stellare

Lo scorso 7 settembre Poste Italiane ha aggiornato i tassi di interesse al rialzo dei buoni fruttiferi postali, oggi 19 settembre, invece, ha lanciato la nuova offerta Supersmart 366 giorni.

Essa non è fruibile da tutti ma solo da chi apporta nuova liquidità. Con quest’ultimo termine si intendono le somme versate (in una precisa modalità) dal 14 settembre fino al 6 novembre (giorno di chiusura dell’offerta) sul libretto Smart o sul altri libretti di risparmio postale e/o conti correnti con la medesima intestazione del libretto Smart. Esattamente mediante accredito dello stipendio o della pensione, assegni bancari e circolari o attraverso bonifico bancario.

Nel caso in cui la nuova liquidità venga versata su uno strumento diverso dal libretto Smart ma con la sua stessa intestazione, si potrà trasferire a quest’ultimo mediante Giroconto. Poste Italiane ricorda che tutti i prelievi che si effettueranno dal 14 settembre e fino alla data di adesione all’offerta indicata da tutti gli strumenti su indicati con la stessa intestazione del libretto Smart, decurteranno liquidità. Tornando all’offerta, qual è il tasso di interesse annuo alla scadenza? Ebbene del 3,50%.

C’è poi un’altra offerta dedicata invece a tutti che si chiama Supersmart 360 giorni, dura infatti 360 giorni ma offre un tasso di interesse lordo alla scadenza solo del 2,50%. Così come la Supersmart 366, infine, anche tale promozione si potrà attivare dalla pagina ufficiale di Poste Italiane, dalla app BancoPosta o presso l’ufficio postale.

Riassumendo…

1. Poste Italiane oggi 19 settembre ha lanciato una nuova offerta su libretto postale Smart

2. Si tratta della Supersmart 366 giorni per chi apporta nuova liquidità che offre un tasso di interesse lordo del 3,50%

3. C’è poi la Supersmart 360 giorni attivabile da tutti che offre invece u tasso di interesse lordo del 2,50%.

