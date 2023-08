Poste Italiane da sempre è vista come un’azienda molto stabile per cui ci si chiede su quali prodotti investire. La domanda che molti si pongono è infatti questa: meglio optare per i buoni fruttiferi postali o per i libretti di risparmio? Ricordiamo che questi ultimi, grazie all’offerta Supersmart, offrono tassi di interesse più alti della media.

Scegliere uno dei due prodotti dipende dalle proprie esigenze. Entrambi, comunque, sono considerati sicuri perché garantiti dallo Stato Italiano. Prima di investire in qualsiasi strumento, però, il suggerimento è quello di valutare con attenzione i propri obiettivi finanziari.

Nel caso si voglia sottoscrivere uno dei prodotti indicati, quali rendimenti sarà possibile ricevere?

Quanto rendono i buoni fruttiferi postali?

Investire denaro nei buoni fruttiferi di Poste Italiane dedicati ai minori può permettere di ricevere un tasso di interesse fino al 4,50%. Questi titoli sono ancora (ad agosto) quelli che rendono di più. Offrono infatti un tasso annuo lordo del 2,50% dopo 1 anno e 6 mesi, 2 e 3 anni, del 2,75% dopo 4 anni e del 3% dopo 5 anni. E ancora, del 3,25% dopo 6 e 7 anni, del 3,50% dopo 8, 9, 10 e 11 anni, del 4% dopo 12, 13, 14 e 15 anni e del 4,50% dopo 16, 17 e 18 anni.

Tali titoli si possono richiedere sia in forma cartacea che dematerializzata ed è possibile ottenere il rimborso anche in anticipo quando si vuole. È però necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Se quest’ultimo dà l’ok, poi, si ha diritto non soltanto alla restituzione della cifra investita ma anche degli interessi maturati. Questi ultimi, però, solo a partire dal 18° mese.

Investire in Poste Italiane: libretto di risparmio o buoni fruttiferi postali per tassi di interesse fino al 4,50%?

Non è possibile solo investire nei bfp di Poste Italiane ma anche nei libretti di risparmio Smart. Si deve però attivare l’offerta Supermsmart che permette di ottenere tassi di interesse più alti. Una delle offerte top del momento è la Supersmart Rinnova 365 giorni che è dedicata solo a chi ha 1 o più accantonamenti riguardanti le offerte Supersmart Premium 300 giorni e Premium 270 giorni scadute lo scorso 15 giugno 2023. Essa è conveniente perché permette di ottenere un tasso lordo del 3% annuo lordo alla scadenza di trecento giorni sulle somme accantonate.

Sicuramente quella più conveniente è la Supersmart Premium 270 giorni. Si potrà però attivare entro il 6 settembre e permetterà di ricevere un tasso del 3,50% annuo lordo a scadenza sulla nuova liquidità accantonata. Quest’ultima è costituita dalle somme versate dal 14 luglio al 6 settembre sul libretto Smart o sugli altri tipi di libretti postali ma anche sui conti correnti di Poste purché con la medesima intestazione del libretto Smart. La nuova liquidità, però, dovrà essere versata mediante accredito stipendio/pensione, assegno bancario/circolare o mediante bonifico bancario. Si ricorda che qualora si versi liquidità sui prodotti su elencati diversi dal libretto Smart, essa dovrà essere poi trasferita su quest’ultimo mediante girofondo.

Infine si potrà optare per la promozione Supersmart 360 giorni (che dura tale arco temporale). Per attivarla sarà necessario solo possedere un libretto Smart. Il tasso di interesse, però, rispetto alle altre offerte sarà più basso. Arriverà, infatti, all’1,50%. Sempre meglio, però, del tasso base offerto dal libretto di risparmio che è dello 0,001%.

Riassumendo…

1. Investire in Poste Italiane darà la possibilità di ottenere rendimenti più alti rispetto al passato

2. Con i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori il tasso di interesse (lordo) arriverà fino al 4,50%

3. Con l’offerta Supersmart su libretto Smart, invece, si potrà ottenere un rendimento fino al 3,50%. Ottima soluzione, dato che quello base è dello 0,001%.

