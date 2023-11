Investire nell’intelligenza artificiale appare oggi quasi imprescindibile per le aziende se non vogliono essere tagliate fuori dal progresso. Ma i piccoli risparmiatori possono provare a fare soldi con Chat GPT?

OpenAI, e il suo prodotto chatbot Chat GPT, sono gli argomenti trend degli ultimi mesi e in particolare delle ultimissime settimane. Ci scrivono molti lettori per analizzare il fenomeno da diversi punti di vista.

Azioni Chat GPT, da ladra di lavoro a fonte di guadagno

Statisticamente la maggioranza dei nostri lettori appare preoccupata dall’imporsi di questi strumenti di intelligenza artificiale.

Quando pochi euro investiti in azioni Google hanno cambiato la vita

In particolare Chat GPT sembra minacciare 3 posti di lavoro su 4, imponendo un cambio di prospettiva radicale.Difficile a dirlo ma che siamo dinanzi ad una rivoluzione epocale ormai avviata è evidente a tutti. Ecco perché le aziende stanno investendo nell’intelligenza artificiale. Anche le più scettiche, quelle che prevedono una bolla finanziaria del settore, non prendono le distanze dalla tecnologia. Come a dire, mantengono un piede fuori e uno dentro. E in questo contesto per certi versi strano e futuristico, trovano spazio anche alcune curiosità di piccoli risparmiatori. Non esperti di finanza ma persone normali con qualche risparmio da parte che magariora che è agli inizi del suo successo pre annunciato e per molti scritto (e magari a scriverlo è stata proprio ChatGPT!).

“Mi chiamo Luca e ho 38 anni. Ho un lavoro dipendente “normale” che mi permette di vivere dignitosamente e una casa di proprietà senza mutuo. L’anno scorso ho ricevuto in eredità una piccola cifra, circa 20 mila euro. In questi giorni sono affascinato dalle evoluzioni dell’intelligenza artificiale. So che molti, anche tra i miei coetanei, sono spaventati dalla sostituzione di questa tecnologia agli umani nel lavoro.

Ma io credo che l’intelligenza artificiale possa rivoluzionare le nostre vite: pensiamo all’abolizione dell’errore medico e umano in generale in alcune professioni da cui dipende la vita e la morte delle persone. Se posso scegliere io dico SI ad un futuro con l’intelligenza artificiale nella nostra quotidianità. E in questi giorni sto anche coltivando un sogno. Ricordo quando ero studente universitario ho trascorso alcuni mesi di studio a Dublino e lì c’era la sede di Google che era uno dei posti di lavoro più ambiti. Al colloquio raccontavano la storia dei primi investitori di Google: c’era anche una addetta alle pulizie che comprando azioni di Google per pochi euro, ha cambiato la sua vita. E allora mi sono chiesto se fosse possibile oggi comprare azioni di OpenAI anche a partire da pochi euro e sperare di cavalcare l’onda di questa rivoluzione”.

Dunque: chi vuole investire anche pochi euro magari, può guadagnare con Chat GPT?

Azioni di OpenAI, perché non esistono e come si finanzia ChatGPT

Chiariamo un concetto base: OpenAI è la ditta che ha rilasciato ChatGPT. La prima è l’organizzazione, la seconda il tool, ossia il prodotto. Ebbene: OpenAI nasce come associazione senza scopo di lucro e non è quotata in borsa. Ecco perché non esistono ad oggi azioni di OpenaAI sul mercato.

Ma come si finanzia ChatGPT? Al momento è disponibile una versione gratuita, affiancata da una versione premium a pagamento. La prima ha due grossi limiti: è ferma al 2011 in quanto ad attualità delle fonti e non naviga in rete. Anche nella selezione delle risposte presenta ancora numerose lacune; tuttavia i programmatori di Chat GPT stanno procedendo velocemente ed i miglioramenti appaiono costanti. Da dove arrivano i soldi? Chi finanzia Chat GPT?

Tra i fondatori di OpenAI, nata solo otto anni fa a San Francisco, figurano nomi noti come Elon Musk e Sam Altan (ex CEO di OpenAI da poco rimpiazzato).

Come investire nell’intelligenza artificiale

Lo scopo è quello di promuovere e sviluppare l’intelligenza artificiale in modo positivo per l’umanità, scongiurandone usi impropri.

Il fatto che OpenAI non sia quotata in borsa e che, quindi, non sia possibile comprare azioni di ChatGPT, non significa che sia esclusa del tutto per i piccoli risparmiatori che credono in questa tecnologia, la possibilità di investire nell’intelligenza artificiale. Ci sono altre aziende quotate in borsa che operano in questo settore. Blackrock, Nvidia, Meta Platforms, IBM, Alibaba, Sap solo per citarne alcune ama anche la stessa Microsoft.