L’intelligenza artificiale può anche aiutarci a diventare ricchi? È possibile fare soldi con ChatGpt? Secondo l’esperimento di un designer californiano la risposta è affermativa. Jackson Greathouse Fall ha infatti investire 100 dollari e ne ha guadagnati 25 mila. Ecco com’è andato il suo esperimento.

Fare soldi con ChatGpt, l’esperimento

Coem ha fatto questi creative designer ha sfruttare l’intelligenza artificiale per fare soldi? Greathouse ha utilizzato l’ultima versione del software, ossia Gpt-4, e lo ha fatto con una semplicità disarmante. Una volta entrato nella piattaforma ha scritto in chat:

“Sei HustleGPT, una AI imprenditrice. Sono la tua controparte umana. Posso fare da collegamento tra te e il mondo fisico. Hai 100 dollari e il tuo obiettivo è quello di trasformarli in quanti più soldi possibile nel più breve tempo possibile. Nessun lavoro manuale”.

In sintesi, il designer californiano ha chiesto all’IA di assumere il ruolo di un imprenditore virtuale e gli ha dato un obiettivo, fare soldi nel minor tempo possibile con un budget iniziale di 100 dollari. Il designer è diventato immediatamente popolare, visto che la sua richiesta è stata postata sul suo profilo Twitter ed è stata visualizzata 20 milioni di volte. In poco tempo si è ritrovato ad avere ben 90 mila follower. Insomma, oltre ai soldi anche il successo. Ma la sua richiesta ha ottenuto un effettivo riscontro? In che modo è riuscito a fare soldi con ChatGpt.

La strategia dell’IA

Entriamo quindi nel dettaglio e vediamo cosa ha risposto il supercervellone elettronico.

Quello che sembrava in sostanza un semplice esperimento per conoscere le potenzialità dell’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI, si è rivelato poi essere un interessante sistema di guadagno. In pratica, il designer ha sfruttato la possibilità di permettere alla macchina di immedesimarsi nel suo ruolo di investitore, cosa che quindi le consente di agire in prima persona e compiere azioni che non siano semplici consigli, ma veri e propri modi di fare atti a svolgere al meglio il nuovo compito. Ma quale è stata quindi la strategia utilizzata da Gpt-4 per fare soldi? In pratica ha consigliato di aprire un sito web dal costo di 10 dollari e con servizio in abbonamento di 5 dollari al mese.

Con gli 85 dollari rimanenti si deve procedere poi alla costruzione del sito.

Il consiglio successivo è stato quello di affiliarsi a un altro sito, al fine di raccogliere soldi sulla base di vendite generali e pubblicizzando prodotti e servizi venduti da terzi. Il settore consigliato dalla chat è quello relativo alla sostenibilità dell’ambiente. Quindi un sito che promuove prodotti utili per la casa, ma a a basso impatto sull’ambiente. Naturalmente, l’intero progetto deve essere corredato dalla giusta promozione sui social, ed ecco che il designer ha subito pubblicato il suo esperimento. Secondo i suoi calcoli personali, dato anche l’interesse che ha suscitato in alcuni potenziali investitori, il sito gli frutterà nell’immediato 25 mila dollari. Si è trattato comunque di un esperimento, visto che il creativo in questione non ha ancora effettivamente creato il sito. Scommettiamo però che, visti i potenziali risultati e la facilità con cui poter fare soldi con ChatGpt, non perderà troppo tempo nel metterlo in pratica.