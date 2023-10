Immobili all’asta confiscati alla criminalità ottobre 2023: un’opportunità da non lasciarsi scappare

Opportunità di acquisto a prezzi convenienti, possibilità di investimento e procedure trasparenti: ecco i 3 motivi per i quali le persone sono attratte dagli immobili all’asta. Acquistare proprietà a prezzi inferiori rispetto al valore di mercato, in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui tutti i prezzi (anche delle case) sono alle stelle, è infatti una manna dal cielo. E ciò può rivelarsi importante soprattutto per coloro che non possono permettersi di acquistare una proprietà a prezzo pieno sul mercato tradizionale.

Le aste immobiliari, poi, sono anche un’ottima possibilità di investimento per chi le acquisisce con l’obiettivo di rivenderle in seguito a un prezzo più alto o per affittarle per generare un reddito passivo. Sono inoltre sempre più gettonate perché di solito seguono procedure chiare e trasparenti. Ciò può creare un senso di fiducia tra gli acquirenti, poiché sanno che il processo di vendita è regolamentato e ben definito.

Le nuove occasioni di ottobre 2023 riguardano gli immobili confiscati alla criminalità.

Le occasioni da non lasciarsi scappare

Dopo gli immobili all’asta espropriati all’Inps, arrivano nuove occasioni da non lasciarsi scappare.

Questo mese, infatti, sono previste aste immobiliari delle proprietà gestite dall’ANBSC. Quest’ultima è l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.

I giorni nei quali si potrà cogliere al volo tale opportunità sono dal 24 al 27 ottobre 2023. Come sempre, il noto sito immobiliare Idealista ha realizzato una mappa di tutti i beni che verranno battuti nel periodo indicato.

Le regioni interessate saranno la Sicilia, la Calabria, il Molise, la Puglia, l’Umbria e il Lazio.

Ecco ciò che si potrà acquistare:

1. Sicilia: complesso immobiliare Corso Gelone, 73, 96100 Siracusa SR con base d’asta di 1.879.

Immobili all’asta confiscati alla criminalità ottobre 2023

600,00 euro. Sul sito avvisinotarili.notariato.it si potranno leggere tutti i dettagli dell’avviso e ovviamente le caratteristiche dell’unità immobiliare2.ufficio Via Conservatorio, 89900 Vibo Valentia VV con base d’asta di € 506.500,003.ufficio Piazzale Bestat, 74121 Taranto TA con base d’asta di € 846.750,004.ufficio Corso Giuseppe Mazzini, 34, 86100 Campobasso CB con base d’asta di 200.000,00 euro5.appartamenti Via Eroi del Lavoro, 12, 04100 Latina LT con base d’asta da 92.400,00 a 132.300,00 euro6. Lazio. Appartamento V.le Pier Luigi Nervi, 278, 04100 Latina LT con base d’asta di 91.770,00 euro7. Lazio: abitazione Via Montefalco, 15, 00181 Roma RM con base d’asta da 89.000,00 a 155.000,00 euro8. Lazio: appartamento Via Val d’Ala, 10, 00141 Roma RM con base d’asta di 225.100,00 euro9. Lazio: appartamento Via Festo Avieno, 190, 00136 Roma RM con base d’asta di 108.400,00 euro10. Lazio: appartamento Via dell’Arma dei Carabinieri, 17, 01100 Viterbo VT con base d’asta di 94.850,00 euro11.complesso immobiliare Via M. Angeloni, 49, 06124 Perugia PG con base d’asta di 464.750,00 euro.

Per partecipare alle aste immobiliari su indicate si dovrà presentare un’offerta segreta per l’asta senza incanto. Qualora dovessero arrivare più offerte valide dello stesso importo, a pari merito in graduatoria, il Notaio banditore darà seguito all’incanto.

Per quanto riguarda il funzionamento dell’asta su indicata, chi vi parteciperà potrà presentare la propria offerta cartacea/digitale. Ciò dinanzi al Notaio banditore o quello periferico ovviamente di importo almeno uguale al prezzo base indicato.

Gli immobili saranno venduti mediante Ran e chi vorrà provare l’acquisto si dovrà recare presso il professionista che tiene l’asta o in qualsiasi altro studio notarile aderente alla Ran per depositare la cauzione e presentare l’offerta.

Riassumendo…

1. Gli immobili all’asta sono un’opportunità di acquisto a prezzi convenienti

2. A ottobre ci saranno le aste immobiliari dei beni confiscati alla criminalità

3. Per parteciparvi ci si dovrà recare presso il Notaio banditore o presso altri studi notarili aderenti alla Ran.

