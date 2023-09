Sognare di acquistare immobili all’asta, come quelli espropriati all’Inps, è il sogno di molti. Il motivo è che le aste possono rappresentare un’ottima opportunità di risparmio per chi desidera una casa e non ha abbastanza soldi per comprarla. Molto spesso, infatti, si può risparmiare anche più del 20% rispetto al prezzo di mercato. Inoltre, non tutti sanno che se il bene non viene assegnato alla prima vendita, è indetta una seconda asta dopo qualche mese con prezzo ridotto del 25%.

Acquistare immobili all’asta, quindi, potrebbe rivelarsi un’ottima mossa per chi vuole risparmiare sul costo dell’immobile.

Ritornano a settembre 2023

Da settembre tornano le aste immobiliari dei beni espropriati all’Inps. Si tratta davvero di ottime occasioni per realizzare il proprio sogno a prezzi d’occasione. Quasi tutti vorrebbero poter avere una casa propria: si tratta, infatti, di un luogo in cui ci si sente al sicuro e nel quale si possono mettere le radici.

In più, la casa è considerata anche un investimento a lungo termine in quanto, nel tempo, il valore delle proprietà immobiliari può aumentare. In questo modo si guadagnerebbe un bel gruzzoletto nel caso si decidesse di vendere. Possedere una casa, poi, è il sogno di molti perché si avrebbe il controllo pieno su di essa personalizzandola come meglio si crede e decorandola a proprio piacimento senza restrizioni da parte di un locatore.

L’opportunità di fare ottimi affari è offerta anche questo mese grazie agli immobili all’asta Inps. Si potranno acquistare non solo uffici ma anche appartamenti, box auto, negozi, cantine soffitte. In questa tornata, le aste esse si concentreranno in diverse tranche: esattamente dal 21 al 22 settembre e dal 28 al 29 settembre.

Immobili all’asta espropriati all’Inps, le ghiotte offerte di settembre 2023: ecco come partecipare

Il noto portale Idealista.it ha stilato un elenco dei migliori immobili all’asta espropriati all’Inps per i quali si potrà fare la propria offerta a settembre. Tutti gli annunci si potranno controllare sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale del Notariato. Tra questi c’è quello inerente a un complesso immobiliare a Siracusa in corso Gelone con base d’asta di 1.879.600,00 euro.

C’è poi un ufficio a Vibo Valentia in Largo Conservatorio di 1159 metri quadri lordi con base d’asta di 506.500,00 euro e un appartamento a Latina in via Eroi del Lavoro 12 con superficie di 80 metri catastali. Il prezzo base d’asta va da 92.400,00 euro a 132.300,00 euro.

In più, tra gli immobili all’asta negli Avvisi Notarili, c’è quello a Viterbo in via Arma dei Carabinieri 17 più box auto. La superficie è di 124 metri quadri mentre il prezzo parte da 94.850,00 euro.

Per quanto concerne il funzionamento, si dovrà presentare un’offerta segreta senza incanto (busta chiusa, quindi segreta). Nel caso arrivino più offerte valide dello stesso importo, il notaio banditore darà seguito all’incanto. Gli immobili all’asta espropriati all’Inps saranno venduti mediante la Ran che è la Rete Aste Notarili. Si potrà partecipare anche online recandosi presso un qualsiasi studio notarile aderente a tale circuito.

Riassumendo…

1. Tornano gli immobili all’asta espropriati all’Inps

2. Esse si concentreranno dal 21 al 22 settembre e dal 28 al 29 settembre

3. Sarà necessario, per partecipare, presentare un’offerta segreta senza incanto anche presso uno studio notarile aderente al Ran.

