Iliad down: ecco quando è possibile richiedere il rimborso

Nella giornata di ieri c’è stato un down della rete Iliad sia fissa che mobile. Tutti sono precipitati subito nel panico in quanto non era possibile chiamare, messaggiare o navigare in rete. Un incubo soprattutto per chi utilizza quotidianamente il cellulare.

Da questo si può capire quanto quest’ultimo abbia cambiato il mondo. Negli anni ’80, ad esempio, per poter parlare con qualcuno si poteva utilizzare solo il telefono di casa. Era necessario, quindi, fissare con ore di anticipo un appuntamento per poter incontrare un parente o un amico. Se per un qualsiasi motivo si ritardava non era possibile comunicarlo all’altro a differenza di adesso.

Questo è uno dei vantaggi della tecnologia ma dall’altra parte essa ha interrotto molti legami umani. Ricordate quello che diceva Aristotele nel IV secondo avanti Cristo? “L’uomo è un animale sociale” perché tende ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società. Per anni è stato così ma adesso sembra che tutto sia cambiato.

Guardatevi intorno: se siete dal parrucchiere o in metropolitana quante persone parlano tra di loro e quante hanno in mano lo smartphone. Le seconde oramai predominano.

Tornando al down di Iliad che ieri ha mandato in panico centinaia di utenti, ecco quando è possibile richiedere il rimborso. Ecco quello che sappiamo.

Cosa è successo ieri

Intorno alle 14.30 di ieri pomeriggio c’è stato un down di Iliad che è durato per l’intera giornata e per alcuni utenti prosegue ancora oggi. Sul sito Downdetector ci sono state una raffica di segnalazioni da tutta Italia di persone che non riuscivano a chiamare o a ricevere. Inoltre non riuscivano nemmeno a navigare in rete.

Ebbene, a chi si chiede se ci sarà un rimborso per la sospensione del servizio in assenza di presupposti o di preavviso, sulla pagina Iliad degli indennizzi per la connessione internet e di telefonia vocale, si legge che sarà possibile richiederlo.

L’indennizzo per malfunzionamento imputabile a Iliad sarà di 5 euro per ogni giorno di disservizio fino a un massimo di 100 euro. In caso di discontinuità, invece, il rimborso sarà di 2,50 euro. Per tutti i casi basterà fare richiesta e l’indennizzo arriverà in automatico. Attenzione: sulla pagina Iliad si legge che l’indennizzo non sarà dovuto per malfunzionamenti di durata non superiore a tre giorni lavorativi.

Per la telefonia mobile, invece, si legge che il rimborso sarà di 2 euro per ogni giorno lavorativo fino a un massimo di 60 euro. Non sarà però dovuto in caso di malfunzionamenti di durata non superiore ai due giorni lavorativi.

Come fare domanda

Nel caso in cui il rimborso per il down Iliad non avvenga in automatico sarà necessario presentare domanda mediante il servizio utenti. Si potrà quindi chiamare il numero 177 che è gratuito da rete Iliad dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 20 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Si potrà fare anche richiesta online dal sito ufficiale dell’operatore low cost, inviare un fax sia dall’Italia che dall’estero al numero +39 02 30377960 o inviare una raccomandata. L’indirizzo sarà il seguente: “Iliad Italia S.p.A., casella postale 14016, 201246 Milano”. Infine chi chiama dall’estero per richiedere il rimborso dovrà digitare il numero +39 351 8995177.

Intanto Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, in una nota ha chiesto a Iliad di riconoscere indennizzi automatici ai clienti anche sotto forma di servizi gratuiti aggiuntivi o sconti.

