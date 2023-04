iPhone a rate da Iliad senza alcun obbligo: quale convenienza?

Arrivano ottime notizie per chi vuole acquistare un iPhone con Iliad a rate. Grazie alla collaborazione con Younited, infatti, gli utenti mobile potranno comperarlo con una nuova modalità di pagamento dilazionato. Esattamente con rate accessibili e senza anticipo mediante un procedimento che si potrà effettuare direttamente online con pochi semplici click.

E così Iliad, oltre che offrire ai clienti delle tariffe fisse per sempre (per le quali c’è grande soddisfazione), darà la possibilità a tutti di poter acquistare lo smartphone dei propri sogni. Ecco perché.

I sogni sono desideri che diventano realtà

“Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. Sono sempre i sogni a fare la realtà” cantava Luciano Ligabue. E ora il sogno di acquistare un iPhone a rate con Iliad potrebbe diventare reale. L’operatore telefonico low cost, infatti, darà la possibilità di comperare tale articolo in una unica rata o a rate accessibili senza nessun anticipo.

Si avrà infatti, grazie alla partnership con Younited Pay, la possibilità di un finanziamento a tasso 0% con dilazionamento del pagamento in dodici o ventiquattro mesi con la prima rata dopo trenta giorni dalla consegna del telefono.

In più, l’utente riceverà uno sconto immediato sul valore del finanziamento e quindi sulla rata mensile scegliendo l’opzione Spot trade-in o quella Forward trade-in. La prima darà la possibilità di dare in permuta un proprio dispositivo Apple per ricevere immediatamente lo sconto. La seconda, invece, consentirà di avere una riduzione di prezzo sull’importo da finanziare uguale al valore residuo del device se si sceglie di restituire l’iPhone al termine del periodo di finanziamento. Quest’ultimo si potrà personalizzare in base alle esigenze dell’utente abbinando una o le due opzioni grazie alle quali si potrà risparmiare sulla rata.

In questo modo si favorirà il recupero dei vecchi device riducendo l’impatto dei dispositivi elettronici sull’ambiente. Sia la richiesta di finanziamento a tasso zero che il procedimento si potranno effettuare direttamente online e sarà poi la Younited Pay a dare l’esito, sia esso positivo o negativo.

Il punto di forza

Si potrà acquistare un iPhone a rate con Iliad senza per forza avere un contratto in essere con l’operatore telefonico low cost. Significa che per richiedere il telefono bisognerà essere clienti Iliad ma non si dovrà restare per forza con tale operatore per tutto il tempo del pagamento. Sarà infatti possibile passare a un altro gestore in quanto tale modifica non comporterà alcuna variazione del piano di ammortamento.

Iliad punta molto su questa soluzione rateale perché, in periodo come quello che stiamo vivendo con tassi alle stelle, sarà sempre possibile avere il tasso zero sia su dodici che su ventiquattro rate. E questo in aggiunta allo sconto sul prezzo di acquisto dell’iPhone.

Nicola Manzari, Coo di Younited Italia ha spiegato che questo finanziamento trasparente, semplice e innovativo è nato proprio per soddisfare sia le esigenze dell’azienda che quelle dei clienti.

[email protected]