La certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un documento cruciale per chiunque usufruisca di benefici statali in Italia. Serve a misurare il livello di reddito, la situazione economica di un nucleo familiare e determina l’accesso a varie agevolazioni e bonus erogati dallo Stato. La sua importanza è fondamentale poiché influisce direttamente sulla fruizione di incentivi quali il reddito di inclusione e il bonus famiglia, inclusi l’assegno unico e universale per i figli erogato dall’Inps. Come richiedere quindi quella di Poste Italiane?

Processo semplificato attraverso il canale online di Poste Italiane per l’ISEE 2024

Poste Italiane ha recentemente aperto un canale per ottenere certificazione di saldo e giacenza media online per modello ISEE.

Questo nuovo servizio è accessibile a tutti i clienti finanziari del Gruppo Poste Italiane, compresi i possessori di conto corrente, libretto postale e carte prepagate Postepay. Il canale consente di ottenere un unico documento contenente la giacenza media e il saldo di tutti i prodotti finanziari intestati o cointestati, fondamentale per richiedere l’ISEE 2024.

Per accedere a questo servizio sul sito ufficiale di Poste, è necessario essere registrati e avere uno strumento di autenticazione a due fattori, associato a uno dei propri prodotti finanziari.

Inoltre, i clienti finanziari che non hanno ancora associato il proprio numero telefonico possono completare la procedura presso uno degli oltre 8.000 sportelli ATM Postamat o in un Ufficio Postale.

Da quest’anno, poi, è possibile richiedere online l’attestazione valida ai fini ISEE 2024 anche per i minori, selezionando l’opzione “Per un minore”.

Dettagli sulla certificazione ISEE 2024 di Poste Italiane

Il documento fornito da Poste Italiane comprende in modo esaustivo le informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE 2024. In particolare, vengono inclusi i saldi e le giacenze medie dei conti correnti BancoPosta e dei Libretti di Risparmio Postale, sia cartacei che dematerializzati. Il valore nominale dei Buoni Fruttiferi Postali, il saldo delle Carte prepagate Postepay (con IBAN) e la giacenza media sono altrettanto dettagliati.

La certificazione comprende anche un riepilogo dei fondi comuni d’investimento e dei titoli in portafoglio. Fornisce inoltre l’attestazione dei premi versati su polizze assicurative. Tutte queste informazioni riguardano il periodo dell’anno precedente (2022) e forniscono un quadro completo della situazione finanziaria del richiedente.

Conclusione…

1. La certificazione ISEE ha una scadenza fissa al 31 dicembre di ogni anno. È fondamentale rinnovare il documento tempestivamente per garantire la continuità nell’accesso a benefici e agevolazioni statali, evitando la perdita di eventuali vantaggi in corso di erogazione

2. Grazie all’iniziativa di Poste Italiane, i clienti finanziari possono ora accedere facilmente alla certificazione ISEE online. Questo nuovo canale semplifica il processo, consentendo di ottenere tutte le informazioni necessarie in un unico documento, contribuendo così a un accesso più rapido e agevole ai benefici statali

3. La certificazione ISEE non solo fornisce dati finanziari essenziali ma svolge un ruolo chiave nel garantire l’accesso a molteplici vantaggi statali. Riflette, quindi, l’impegno delle istituzioni nel supportare i cittadini in base alle loro reali condizioni economiche. La sua importanza si estende anche alla semplificazione dei processi e ciò lo si evidenzia dalla possibilità di richiederla online attraverso il canale di Poste Italiane.