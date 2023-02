Ibl banca aumenta il tasso di interesse del conto deposito sopra al 3%, quali altre banche rendono di più?

Conto deposito sopra il 3% anche con Ibl Banca e proprio per questo negli ultimi mesi è cresciuto l’interesse per tale strumento di risparmio. Non è solo l’Ibl ad avere alzato i tassi ma molte altre banche e il motivo è quello di contrastare l’inflazione.

Nel nostro paese prezzi così alti non si vedevano dagli anni ottanta e chi ha risparmi da parte si è subito mosso cercando di proteggere il denaro. E proprio il conto deposito risulta essere una delle soluzioni meno rischiose per attenuare le perdite. Il tasso, però, proposto da tutte le banche, è ancora inferiore rispetto all’inflazione ma almeno permette di contrastare l’aumento dei prezzi ottenendo degli interessi.

Bisogna però ricordare sempre che quando si apre un deposito sugli interessi si applica una ritenuta del 26% a titolo di tassazione e si deve anche pagare un’imposta di bollo dello 0,2% sulle somme depositate.

Le novità di Ibl

I clienti che hanno un conto corrente con Ibl Banca e attiveranno un deposito vincolato “Tim Deposit Ibl” fino al 30 aprile potranno avere un rendimento annuo lordo fino al 3,30% sulle somme vincolate per trentasei mesi.

I nuovi tassi si applicheranno da tre a trentasei mesi e riguarderanno sia i vincoli con cedola trimestrale che a scadenza.

Il conto deposito di Ibl banca, poi, non avrà alcun costo: né per l’apertura e nemmeno per la gestione. Si potrà poi attivare sia in filiale che in modalità online da app o desktop. La promozione, poi, sarà valida sia per i già clienti che per i nuovi. Chi aprirà il Controcorrente Ibl entro il 31 marzo, poi, sulle somme libere fino al 31 dicembre avrà il 2% lordo.

Inoltre avrà l’imposta di bollo gratuita.

Tornando alle nuove condizioni del Time Deposit Ibl per vincoli che si attiveranno fino al 30 aprile (salvo esaurimento del plafond) i depositi con cedola trimestrale offriranno il 2,35% lordo dopo 6 mesi e netto dell’1,74%. Dopo dodici mesi lordo sarà del 2,85% e netto del 2,11%, dopo diciotto mesi lordo del 2,95% e netto del 2,18%, dopo ventiquattro mesi lordo del 3,10% e netto del 2,29% e infine dopo trentasei mesi lordo del 3,30% e netto del 2,44%.

Quello con interessi a scadenza offrirà invece, dopo 3 mesi un tasso lordo dell’1,50% e netto dell’1,11%, dopo sei mesi del 2,35% e 1,74% e dopo dodici mesi del 2,85% e 2,11%. Al termine del diciottesimo mese un tasso lordo del 2,9%% e netto del 2,18% e dopo ventiquattro mesi lordo del 3,10% e netto del 2,29%.

Gli altri

Un altro conto deposito che offrirà rendimenti discreti è quello BBVA senza vincolo che garantirà un rendimento assicurato anche se sarà cancellato prima dei dodici mesi. A seguito di tale arco temporale si riceverà il 2% annuo lordo e la convenienza è che si potranno depositare da 500 fino a 50 mila euro. Per accedere a tale tipologia di conto, però, si dovrà aprire anche il conto corrente BBVA che sarà gratuito insieme alla carta di debito. In più si avrà il rimborso cashback del 10% in automatico su tutti gli acquisti e il Pay&Plan del 10% in automatico su tutti gli acquisti.

Segnaliamo infine il conto deposito di Cherry Bank che è riservato ai soli correntisti del conto corrente online. Più nel dettaglio dopo 6 mesi offre un tasso di interesse lordo del 2,60% (netto dell’1,92%) mentre dopo dodici mesi del 3% lordo (netto dell’2,22%). Alla fine del 18° mese, offre un tasso lordo del 3% (netto dell’2,22%), dopo il 24° mese del 3,10% (netto del 2,29%), dopo il 36° mese del 3,5o% lordo e netto del 2,59%. Infine dopo 48 mesi del 3,75% (netto del 2,78%) e dopo 60 mesi un tasso di interesse lordo del 4% (netto del 2,96%).

