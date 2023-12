I 4 Migliori buoni fruttiferi postali di dicembre 2023: ecco il regalo di Natale di Poste Italiane

Siete alla ricerca di un modo affidabile per far crescere i vostri risparmi? Poste Italiane ha la risposta: i buoni fruttiferi postali. Questi ultimi, infatti, sono da sempre una scelta molto popolare tra i risparmiatori. Vi siete mai chiesti il perché? In primis, sono sicuri perché emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano. E ciò per il risparmiatore si traduce in sicurezza che pochi altri investimenti possono eguagliare. Piacciono molto, poi, perché offrono un rendimento fisso: i tassi di interesse, infatti, sono fissi e noti fin dall’inizio.

Buono 4 Anni Plus e 3×2

Tale caratteristica, come tutti immagineranno, è particolarmente apprezzata da coloro che cercano stabilità e prevedibilità nei propri investimenti. Non si avrà, infatti, a che fare con spiacevoli sorprese. Cosa che non guasta, inoltre, è la flessibilità. Tali titoli, infatti, offrono diverse opzioni di durata e possibilità di rimborso. Si può quindi scegliere il buono che meglio si adatta alle proprie esigenze e, se necessario, richiedere il rimborso in qualsiasi momento. Qual è dunque la top 4 di dicembre?

Tra i migliori buoni fruttiferi postali di dicembre per brevi investimenti c’è il 4 Anni Plus la cui durata è di 4 anni e offre rendimenti fissi. In più con tale titolo si ha la possibilità di chiedere il rimborso quando si vuole purché la richiesta avvenga entro il termine di prescrizione. Quest’ultima scatta dopo dieci anni dalla scadenza del titolo e quindi nel totale dopo 14 anni. Per quanto riguarda, infine, il tasso di interesse lordo, esso è alla scadenza del 3%.

Segnaliamo poi il 3×2 che, come si evince dal nome, ha una durata fino a 6 anni. Il rendimento, invece, è crescente nel tempo mentre il rimborso si può chiedere in ogni momento. Solo dopo 3 anni, però, si ha diritto al riconoscimento degli interessi maturati. Più nel dettaglio, il rendimento effettivo annuo lordo è dell’1,25% dopo 3 anni e del 3% dopo 6 anni.

I 4 Migliori buoni fruttiferi postali di dicembre 2023: ecco il regalo di Natale di Poste Italiane

C’è anche il nuovo buono fruttifero postale Rinnova tra i migliori Bfp a breve termine di dicembre. Esso premia la fedeltà ed è dedicato a chi rimborsa buoni scaduti. Si tratta del reinvestimento ideale per accantonare i proprio risparmi fino a 6 anni e guadagnare. Così come nel caso del 3×2, è possibile richiedere il rimborso quando si vuole ma gli interessi, però, si percepiscono solo al termine del terzo anno. Con questo titolo si ottiene un tasso di interesse effettivo annuo lordo dell’1,75% dopo 3 anni e del 3,25% dopo 6 anni.

Infine, tra i buoni fruttiferi postali top di dicembre per investimenti a breve periodo, c’è quello denominato “Risparmio Sostenibile”. Esso dura fino a 7 anni e offre un rendimento fisso nonché un potenziale premio. Quest’ultimo è legato all’andamento positivo dell’indice STOXX® Europe 600 ESG-X. Il tasso di interesse lordo, infine, è dello 0,50% dopo 1 anno, dello 0,60% dopo 2 anni, dello 0,75% dopo 3 anni, dell’1% dopo 4 anni, dell’1,10% dopo 5 anni, dell’1,25% dopo 6 anni e del 2,50% dopo 7 anni.

Conclusione…

1. I buoni fruttiferi postali sono una scelta sicura e vantaggiosa per investire i propri risparmi. Non hanno costi di sottoscrizione e rimborso, la tassazione è agevolata e c’è la garanzia dello Stato

2. Tali titoli potrebbero essere la chiave per un futuro finanziario brillante

3. Tra i top di dicembre 2023, ci sono il 4 Anni Plus che offre un rendimento al 3% così come il 3×2. Il Rinnova offre invece un rendimento fino al 3,25% e il Risparmio Sostenibile fino al 2,50% (lordo) più eventuale premio.