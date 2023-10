La festa più paurosa dell’anno ovvero quella di Halloween è dietro l’angolo per cui in molti già si chiedono dove poter fare shopping per trovare costumi e accessori ai prezzi più economici. In tale ricorrenza, infatti, sono tante le offerte e le promozioni che circolano in rete e non solo. Anche nei negozi ci sono sconti ad hoc in prossimità di tale giornata. Terminato Halloween, gli occhi saranno tutti puntati non su una festa bensì su una data che anticiperà di fatto l’acquisto dei regali di Natale.

Parliamo delche quest’anno cadrà il 24 novembre, giorno in cui si potranno cogliere tantissime offerte a prezzi da urlo.

Dove acquistare costumi e accessori a prezzi irrisori?

In molti sono alla ricerca di offerte per poter acquistare costumi e accessori ad Halloween e articoli in super sconto in occasione del Black Friday 2023. Quali siti scegliere allora per spendere meno?

Sicuramente uno di questi è Vegaoo.it dove il costo di una semplice maschera partirà da 1,99 euro. Si potrà poi scegliere quella con le lacrime insanguinate da uomo a 1,99 euro o quella da lupo mannaro il cui costo partirà da 18,99 euro. Per quanto riguarda i costumi, ci sarà ad esempio quello da scheletro donna che includerà l’abito stampato a 9,99 euro invece di 14,99 euro o il costume da falciatore lugubre da uomo che includerà la tunica e la cintura al prezzo di 12,99 euro invece di 19,99 euro.

Ovviamente anche su Amazon si trova una vasta gamma di accessori e costumi. Con il 23% di sconto si potranno acquistare 6 fermagli per capelli a forma di scheletro, mani e ossa a 3 colori. Il costo sarà di 4,25 euro. Si potrà inoltre acquistare il cerchietto Pipihome con rose nere e fascia con teschio gotico al prezzo di 9,99 euro. Tra i costumi, sicuramente il più gettonato è quello de La casa di Carta ovvero la tuta rossa a pagliaccetto con cappuccio.

Halloween e Black Friday 2023: dove trovare offerte a prezzi più economici?

Costerà 21,80 euro invece di 22,95 euro grazie allo sconto del 5%. Tra i 23,99 euro e i 24,29 euro sarà possibile infine acquistare il vestito gotico Cocila con maniche lunghe in pizzo bianco.

Oltre ad Halloween l’attenzione degli italiani è tutta sul Black Friday 2023 la cui data quest’anno è il 24 novembre. Su Amazon, ad esempio, c’è proprio una pagina dedicata all’evento con sconti che partiranno già con dei giorni di anticipo. Al momento, comunque, c’è una super offerta da non lasciarsi scappare. Si tratta del robot aspirapolvere con 2200 Pa senza grovigli, ultra sottile e con wi-fi/app/Alexa. È l’ideale, si legge, per rimuovere i peli degli animali domestici.

E per risparmiare quali altri siti si dovranno tenere d’occhio? Sicuramente per l’elettronica di consumo, oltre ad Amazon, anche eBay, Temu, Mediaword, Euronics, UniEuro ed Expert. Per la moda, invece, si potrà dare un’occhio alle offerte proposte da Zalando che offrirà una pagina ad hoc dedicata a tali promozioni. Ci sono poi Nike, Decathlon, Adidas, Asos e tanti altri. Per la salute e il benessere, infine, si potranno consultare le offerte proposte da Sephora, Douglas, Groupon, Farmae e Notino.

Riassumendo…

1. Halloween si avvicina ma anche il Black Friday 2023

2. Dove trovare offerte ai prezzi più abbordabili

3. Sicuramente su Amazon si troveranno tanti sconti, soprattutto nel giorno del venerdì nero dello shopping selvaggio.

