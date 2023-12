È arrivato l’annuncio tanto atteso da milioni di famiglie italiane. ARERA ha annunciato il rinvio al 1° luglio 2024 della fine del Mercato Tutelato, ed è quella la data in cui i clienti domestici e le piccole imprese che usufruiscono del servizio di maggior tutela per l’energia elettrica dovranno passare al mercato libero. L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha deciso di posticipare di tre mesi la scadenza prevista per il 1° aprile 2024. Il motivo di questo rinvio è legato alla fase di transizione che porterà alla nascita del Servizio a Tutele Graduali, mediante il quale gli italiani che non sceglieranno nessun operatore del Mercato Libero vedranno la propria utenza affidata a un gestore scelto mediante aste territoriali.

Mercato tutelato e mercato libero: le differenze

L’obiettivo è quello di garantire una transizione graduale e consapevole verso il mercato libero, senza penalizzare i clienti più vulnerabili.Ma cosa significa passare al mercato libero? Quali sono le differenze rispetto al mercato tutelato? Come scegliere l’offerta più conveniente e come risparmiare sulla bolletta della luce? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, fornendo informazioni utili e consigli pratici per orientarsi nel mondo dell’energia elettrica.

Il mercato tutelato, conosciuto anche come servizio di maggior tutela, è quello in cui le condizioni economiche e contrattuali sono stabilite dall’ARERA, in base ai costi di approvvigionamento dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso. Il fornitore di energia elettrica è l’Acquirente Unico, una società controllata da Terna, che acquista l’energia e la rivende ai clienti finali tramite i venditori di ultima istanza (VUI), che sono le società del gruppo Enel, E-Distribuzione.

Il mercato libero, invece, è quello in cui le condizioni economiche e contrattuali sono liberamente negoziate tra i clienti e i fornitori di energia elettrica, che possono essere diversi dai VUI. Tale mercato offre una maggiore possibilità di scelta tra diverse offerte, che possono prevedere prezzi fissi o variabili, sconti, bonus, servizi aggiuntivi, e così via.

Come capire se si è nel mercato tutelato o nel mercato libero

Il mercato libero, inoltre, permette di scegliere un’offerta di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

Una domanda che molti italiani si pongono è se la propria utenza afferisce ancora al Mercato Tutelato o invece al Mercato Libero. la risposta alla domanda è semplice, basta guardare la propria bolletta dell’energia elettrica. In alto a destra, solitamente sotto il nome del fornitore, dovrebbe essere indicata la tipologia di contratto. Se si legge “servizio di maggior tutela”, significa che si è nel mercato tutelato. Se si legge “mercato libero”, significa che si è nel mercato libero.

Ma c’è anche un altro modo per verificare la propria situazione: consultare il Portale Offerte di ARERA, un sito internet pubblico dove è possibile confrontare le offerte di energia elettrica e gas presenti sul mercato. Inserendo il proprio codice POD, che si trova sulla bolletta, si può sapere se si è nel mercato tutelato o nel mercato libero e quali sono le offerte più convenienti per il proprio profilo di consumo.

Come usare il Portale Offerte di ARERA

Fondamentale, in questa fase di transizione verso il Mercato Libero, è imparare ad utilizzare al meglio il Portale Offerte di ARERA. Si tratta di uno strumento utile e gratuito per confrontare le offerte di energia elettrica e gas e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Il Portale Offerte è accessibile dal sito www.ilportaleofferte.it o tramite l’applicazione per smartphone e tablet. Per usare il Portale Offerte di Arera, basta seguire pochi e semplici passi.

1. È possibile innanzitutto selezionare il tipo di fornitura (energia elettrica, gas o entrambi in maniera combinata) e il tipo di cliente (domestico o non domestico).

In sintesi…

2. Bisogna poi inserire il codice POD o il codice PDR, che si trovano sulla bolletta, oppure in maniera ancora più semplice selezionare la propria area geografica e la tipologia di utenza richiesta.3. A questo punto, occorre inserire i propri dati di consumo, che si possono ricavare dalla bolletta o stimare tramite un’apposita funzione.4. È possibile poi scegliere le offerte in base a criteri di preferenza specifici, quali il prezzo, la durata, la tipologia di tariffa, la fonte di energia, e così via.5. Infine, si può effettuare una comparazione tra le offerte disponibili e visualizzare i dettagli di ciascuna, quali le condizioni economiche, le clausole contrattuali, i servizi aggiuntivi, e così via.Dopo queste operazioni, possiamo finalmente scegliere l’offerta che riteniamo più conveniente per le nostre esigenze ed eventualmente contattare il fornitore per attivarla, tramite il numero verde, il sito web o l’email indicati.

1. Dopo l’ultima decisione di ARERA, dal 1° luglio 2024 il mercato tutelato per l’energia elettrica terminerà e i clienti domestici e le piccole imprese dovranno passare al mercato libero

2. Questo comporterà dei cambiamenti nelle modalità di fornitura e di fatturazione dell’energia elettrica, ma anche delle opportunità di risparmio e di scelta tra diverse offerte: ricordiamo che è possibile non fare nulla e far affidare la propria utenza all’operatore che avrà vinto l’asta territoriale

3. Per affrontare al meglio questa transizione, è importante informarsi sulle novità in arrivo, confrontare le offerte disponibili e valutare attentamente le proprie esigenze di consumo

4. Decisivo è imparare ad utilizzare il Portale Offerte di ARERA e diffidare dai comparatori online.