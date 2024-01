Secondo le associazioni dei consumatori, la fine del Mercato Tutelato del gas e dell’elettricità potrebbe essere una batosta per milioni di famiglie italiane che si trovavano ancora sotto l’ombrello protettivo di ARERA. Il mercato tutelato del gas è il regime che prevede condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per tutti quei clienti domestici che non hanno scelto un’offerta nel mercato libero o, dopo averlo fatto, hanno effettuato il ritorno.

La lettera del venditore: cos’è e cosa contiene

Questo regime è di fatto terminato:dovranno passare al mercato libero, scegliendo tra le diverse offerte dei venditori di gas. Ma cosa significa questo cambiamento e come comportarsi? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, fornendo informazioni utili e consigli pratici.

Chi è un cliente del mercato tutelato del gas avrà ricevuto una comunicazione da parte del venditore, in cui viene comunicata la fine del regime di maggior tutela e vengono proposte alcune offerte di mercato libero. La lettera ha le seguenti caratteristiche:

1. identificabile dal logo dell’ARERA e dal titolo “Fine tutela gas: cosa fare”;

2. contiene una breve introduzione sulle ragioni e le modalità della fine del mercato tutelato del gas;

3. riporta i dati anagrafici, il codice POD (Punto di Riconsegna) e il consumo annuo di gas;

4. indica la data di scadenza entro la quale si deve scegliere una nuova offerta di mercato libero;

5. presenta almeno due offerte di mercato libero del tuo venditore, tra cui una offerta PLACET (Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela), che ha condizioni economiche e contrattuali simili a quelle del servizio di tutela;

6. informa che puoi scegliere anche altre offerte di mercato libero, sia del tuo venditore sia di altri venditori, confrontandole sul Portale Offerte dell’ARERA;

7. spiega cosa succede se non fai nulla, cioè se non sottoscrivi nessuna offerta di mercato libero;

8.

fornisce i contatti del tuo venditore e dell’ARERA per avere ulteriori informazioni o assistenza.

La lettera del venditore è un documento importante che occorre leggere attentamente e conservare, perché contiene le informazioni essenziali per il passaggio al mercato libero del gas. diciamo immediatamente che se a oggi non si è fatto nulla, non si è passato ad alcun operatore privato, automaticamente si passa alla tariffa Placet del venditore presso il quale si era nel Mercato Tutelato.

Fine Mercato Tutelato gas, cliente vulnerabile o non vulnerabile: quali sono le differenze?

Bisogna sottolineare che non tutti i clienti del mercato tutelato del gas sono uguali: ci sono infatti dei clienti cosiddetti “vulnerabili”, che hanno diritto a rimanere nel servizio di tutela anche dopo la chiusura, e dei clienti non vulnerabili, che invece devono passare al mercato libero. Ma chi sono i clienti vulnerabili e quali sono le loro caratteristiche?

I clienti vulnerabili sono quelli che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1. coloro che sono in condizioni economicamente svantaggiate, ad esempio percettori del bonus sociale di luce e gas;

2. coloro che sono soggetti con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;

3. coloro che hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

4. cloro che hanno al di sopra di 75 anni.

Nella comunicazione di cui abbiamo discusso nel paragrafo precedente, i clienti vulnerabili trovano confermato il loro status e viene indicato il Servizio di Tutela della Vulnerabilità, che sostituirà il servizio di maggior tutela. Il Servizio di Tutela della Vulnerabilità prevede condizioni economiche e contrattuali regolate dall’ARERA, simili a quelle attuali del servizio di maggior tutela. I clienti vulnerabili potranno comunque scegliere in ogni momento di passare al mercato libero, se lo desiderano.

I clienti non vulnerabili sono ovviamente tutti gli altri clienti del mercato tutelato del gas, che non rientrano nelle categorie sopra elencate.

Come scegliere la migliore offerta nel Mercato Libero

Come abbiamo visto, i clienti non vulnerabili devono scegliere una nuova offerta di mercato libero, altrimenti verranno trasferiti in una offerta transitoria del loro venditore, con condizioni economiche e contrattuali simili a quelle delle offerte PLACET.

Fondamentale è imparare a scegliere le migliori offerte del Mercato Libero. Un cliente non vulnerabile del mercato tutelato del gas ha diverse possibilità per scegliere la migliore offerta nel mercato libero. Ecco quali sono:

1. accettare una delle offerte proposte dal tuo venditore nella lettera, seguendo le istruzioni indicate;

2. chiedere al venditore altre offerte di mercato libero, diverse da quelle presentate nella lettera;

3. consultare il Portale Offerte dell’ARERA, dove si possono confrontare le offerte di tutti i venditori di gas presenti sul mercato, inserendo i dati di consumo e le preferenze;

4. contattare direttamente altri venditori di gas, tramite i loro siti web, i loro call center o i loro punti vendita.

Qualunque sia la modalità che si sceglie, il nostro consiglio è di prestare attenzione ai seguenti aspetti:

1. il prezzo del gas, che può essere fisso o variabile, e le eventuali clausole di revisione o indicizzazione;

2. la durata del contratto, che può essere a tempo indeterminato o determinato, e le eventuali penali per la disdetta anticipata;

3. le modalità di pagamento, di fatturazione e di comunicazione con il venditore;

4. i servizi aggiuntivi, come le garanzie, le assistenze, le agevolazioni o le promozioni;

5. le pratiche scorrette, come le false informazioni, le pressioni indebite, le clausole abusive o le attivazioni non richieste.

Riassumendo…

1. A partire da gennaio 2024 si chiude il Mercato Tutelato del gas

2. Importante è consultare con attenzione la lettera del venditore e cosa contiene e sapere chi sono i clienti vulnerabili e cosa devono fare

3. Decisivo è imparare come scegliere la migliore offerta nel mercato libero e quali aspetti considerare e quali fonti consultare.