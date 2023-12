Se per la corrente elettrica il passaggio obbligato al Mercato Libero è stato rinviato al mese di luglio 2024, la data da segnare sul calendario per il passaggio delle forniture del gas naturale resta il 1° gennaio 2024. Entro il 31 dicembre, dunque, gli utenti che si trovano ancora sotto l’ombrello rassicurante della Maggior Tutela dovranno effettuare una scelta tra due opzioni: cercare un’offerta nel Mercato Libero particolarmente conveniente, oppure non fare nulla e lasciare che la propria utenza passi automaticamente all’offerta Placet predisposta dal rivenditore con il quale ci si trova.

Cos’è il Portale Offerte ARERA e come usarlo per trovare l’offerta migliore sul gas

Ma qual è la scelta preferibile? Quali sono le opzioni disponibili e come orientarsi tra le diverse proposte? In questo articolo, spiegheremo cosa sono le offerte PLACET e come confrontarle sul Portale Offerte ARERA.

Non tutti sanno che il Portale Offerte ARERA è uno strumento gratuito e indipendente messo a disposizione dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per aiutare i consumatori a confrontare le offerte di luce e gas presenti sul Mercato Libero. Sul portale, è possibile inserire i propri dati di consumo, la tipologia di contratto e le preferenze personali e ottenere una lista di offerte comparabili per prezzo, qualità e servizi.

Tra le offerte presenti sul portale, ci sono ovviamente anche le cosiddette offerte PLACET, quelle a Prezzi Liberi ma a Condizioni Equiparate di Tutela. Si tratta di offerte che hanno le stesse caratteristiche delle offerte di Maggior Tutela, ma con prezzi liberi e non regolati dall’ARERA. Le offerte PLACET sono state introdotte per facilitare il passaggio al Mercato Libero dei consumatori che non hanno ancora scelto un’offerta o che vogliono mantenere le stesse condizioni di tutela.

Per trovare le offerte PLACET sul portale, basta selezionare il filtro “Offerte PLACET” nella sezione “Caratteristiche dell’offerta”.

L’analisi di Adiconsum

In questo modo, si potranno visualizzare solo le offerte che rispettano i requisiti stabiliti dall’ARERA, come la durata minima del contratto, la possibilità di recesso gratuito, la trasparenza delle comunicazioni e la tutela dei dati personali. Inoltre, inserendo il codice offerta su ilportaleofferte.it si potranno inoltre confrontare con l’attuale servizio di tutela tutte le ipotesi di spesa di ciascuna alternativa, sia per quanto concerne il Mercato Libero in generale sia per le offerte Placet.

Adiconsum, l’Associazione Italiana per la Difesa dei Consumatori e dell’Ambiente, nella sezione lombarda ha pubblicato un approfondimento sulla situazione attuale. Secondo l’associazione la tariffa Placet, che come abbiamo visto sarà applicata a tutti gli utenti che non avranno effettuato alcuna scelta nel Mercato Libero, “mostra tutti i suoi lati deboli, perché le regole del mercato libero prevedono il coinvolgimento responsabile del consumatore”. Uno studio effettuato da Adiconsum Lombardia e Adiconsum Monza Brianza Lecco dimostra con grande chiarezza come alcuni gestori offrano sul Mercato Liberotariffe per il gas più vantaggiose rispetto a quelle Placet.

Adiconsum consiglia di confrontare sempre le offerte PLACET con le altre offerte presenti nel Mercato Libero, tenendo conto di tutti i parametri, dal prezzo ovviamente alle clausole contrattuali, passando per i servizi aggiuntivi e la qualità del fornitore. L’associazione, inoltre, suggerisce di verificare periodicamente la convenienza dell’offerta scelta e di valutare eventuali cambiamenti in base alle proprie esigenze di consumo.

In sintesi

1. Il mercato tutelato del gas naturale terminerà il 1° gennaio 2024 e tutti i consumatori dovranno scegliere un’offerta sul Mercato Libero o non fare nulla e accettare l’offerta Placet dell’attuale fornitore.

2. Le offerte Placet hanno le stesse caratteristiche delle offerte di maggior tutela, ma con prezzi liberi e non regolati dall’ARERA.

3. Per confrontare le offerte Placet con le altre offerte sul mercato libero, si può usare il Portale Offerte ARERA, uno strumento gratuito e indipendente.

4. Un’analisi di Adiconsum Lombardia dimostra che sono più convenienti al momento alcune offerte del Mercato Libero che non quelle ‘Placet’.