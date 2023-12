Il mercato tutelato del gas, che ha protetto le famiglie per anni, sta per terminare e ciò per molti non è buona notizia. Come si sa, infatti, esso ha sempre offerto prezzi fissi decisi dal Governo. Funziona e funzionerà ancora per un mese in questo modo: l’Autorità continuerà ad assicurarsi che il cittadino paghi un prezzo giusto e che non gli venga addebitato troppo denaro per la luce e il gas che utilizza a casa.

Chi non l’ha ancora fatto, però, prima o poi dovrà scegliere una delle offerte proposte dal mercato libero che presenta un folto numero di venditori.

A differenza del mercato tutelato, con quest’ultimo si ha ovviamente una maggiore scelta e con un occhio attento si possono anche trovare offerte speciali o promozioni. Bisogna però fare attenzione perché i prezzi sono variabili per cui potrebbe volerci uno sforzo in più per cercare l’offerta migliore. In vista della fine del mercato di maggior tutela, cosa succederà, invece, ai clienti definiti

Qual è la data di scadenza?

La data della fine del mercato tutelato del gas è il 10 gennaio 2024. Cosa potranno fare, quindi, i tanti consumatori? In primis, passare al mercato libero sottoscrivendo l’offerta migliore prima di tale data. Per risparmiare il più possibile, il suggerimento sarà quello di consultare tutte le promozioni disponibili e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Chi non farà nulla, invece, non dovrà preoccuparsi. Verrà infatti trasferito automaticamente al Servizio a Tutele Graduali le cui condizioni contrattuali corrisponderanno a quelle delle offerte dette “a prezzo libero” ma a condizioni equiparate di tutela (PLACET).

Fine del mercato tutelato del gas: cosa cambia per le bollette dal 2024

I clienti considerati “vulnerabili” e che rientrano in alcune categorie specifiche resteranno con il mercato tutelato.

Si tratta delle persone che hanno un’età superiore ai 75 anni e coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (inclusi quelli che ricevono il bonus energia e si trovano in difficoltà finanziarie).

Inoltre ne fanno parte gli utenti in gravi condizioni di salute come, ad esempio, quelli che utilizzano apparecchiature mediche alimentate dall’energia elettrica o vivono con persone in tali condizioni. E ancora, i soggetti con disabilità ai sensi della legge 104/92 e quelli che vivono in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi disastrosi è considerato vulnerabile. Inoltre coloro che risiedono su un’isola minore senza collegamenti energetici.

Per tali categorie, come detto, il mercato tutelato continuerà a funzionare alle stesse condizioni economiche e con lo stesso fornitore. Tutti gli altri, invece, ripetiamo, potranno passare al mercato libero sottoscrivendo un’offerta oppure non fare nulla in quanto passeranno in automatico al Servizio a Tutele Graduali.

Riassumendo…

1. Il mercato tutelato del Gas sta per terminare

2. La data della fine del servizio è quella del 10 gennaio

3. Chi non l’ha ancora fatto potrà passare al mercato libero o non fare nulla in quanto passerà in automatico al Servizio Tutele Graduali

4. Per i clienti vulnerabili, invece, non cambierà nulla (almeno al momento).