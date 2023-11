Fiat Topolino a 39 euro al mese? Offerte Nuova 500 e Panda con incentivi statali e leasing

Le automobili Fiat hanno una lunga storia di successo e sono spesso considerate simboli dell’industria automobilistica italiana.

Negli ultimi anni, modelli iconici come la Nuova 500, la Panda e la Topolino hanno conquistato il cuore di un vasto pubblico. Uno dei motivi principali del loro successo è sicuramente il design distintivo e riconoscibile.

La Nuova 500, come tutti sapranno, si ispira ad esempio alla celebre Cinquecento degli anni ’50 mantenendo uno stile retrò con tocchi moderni.

La Panda, invece, è apprezzata per la sua praticità e versatilità e per il suo design accattivante e funzionale.

Questa combinazione di estetica accattivante e praticità è un richiamo per molti acquirenti.

Ci si chiede quindi se per acquistare questi due ultimi modelli di auto è possibile fruire di offerte e degli incentivi statali e se è vero che la Fiat Topolino costerà in affitto solo 39 euro al mese, il costo di qualsiasi abbonamento urbano.

Davvero la Fiat Topolino costa 39 euro al mese?

Come riporta anche il noto sito Dday, il Managing Director per l’Italia di Fiat ha anticipato la possibilità di avere la Fiat Topolino (che dal 21 settembre era disponibile in pre ordine) anche in affitto a soli 39 euro al mese.

Al momento, però, tale offerta non sembra essere attiva anche perché collegandosi alla pagina inerente a essa, tale cifra non è riportata da nessuna parte.

Giuseppe Galassi all’Eicma ha dichiarato che per tale auto, la soluzione migliore è il noleggio.

Più nel dettaglio, ecco cosa ha detto: “per agevolare questa soluzione di mobilità la Topolino puoi averla a 39 euro al mese, che è in media il costo di un abbonamento ad un qualsiasi servizio urbano. Vogliamo contribuire a far diventare queste città molto più green“.

Peccato, però, che sulla pagina ufficiale ci sia solo la formula di acquisto con listino a 9890 euro e una formula di leasing configurabile. La versione base prevede un primo canone di 3800 euro, poi per 48 mesi una rata di 79 euro e infine una di 4000 euro (valore residuo).

Fiat Topolino a 39 euro al mese? Offerte Nuova 500 e Panda con incentivi statali e leasing

Tra le offerte Fiat di novembre 2023 c’è la Nuova 500 per la quale, come si legge sulla pagina ufficiale, si potrà avere uno sconto Fiat di 2500 euro e 5000 euro di incentivi statali. Ciò solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4 e di proprietà del cliente o di uno dei suoi familiari conviventi da almeno dodici mesi. Il costo di listino di questa vettura è di 33950 euro con Ipt e contributo Pfu esclusi. In promozione costa invece 35600 euro con Leasing di Stellantis Financial.

C’è anche la Panda Hybrid 1.0 70cv in offerta in caso di rottamazione di veicolo omologato euro 0,1,2 e 3 al prezzi di listino di 15500 euro con Ipt e Pfu esclusi. In promozione costerà 12450 euro mentre con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services avrà un costo di 10950 euro.

Riassumendo…

1. Giuseppe Galassi all’Eicma ha dichiarato che si potrà avere in affitto la Fiat Topolino a 39 euro al mese. Sul sito ufficiale dell’azienda, però, non compare tale possibilità

2. Tra le offerte Fiat presenti sulla pagina ufficiale c’è la Nuova 500 che si potrà acquistare con incentivi statali e sconto Fiat

3. Inoltre la Panda Hybrid che si potrà acquistare al prezzo di listino di 15500 euro.

