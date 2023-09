Fiat Topolino, da oggi è disponibile per il preordine

L’attesa è finita, oggi è il giorno della Fiat Topolino, una microvettura che è destinata pare ad avere un grande successo. Si tratta del terzo modello del suo genere lanciata dal colosso Stellantis. Gli italiani sembrano particolarmente interessati a questa auto, in quanto la micro-mobilità sta diventando un trend sempre più forte anche nel nostro paese. Ma dove effettuare il preordine?

Il ritorno di un’icona del passato

La Fiat Topolino è una delle auto storiche del nostro paese. In realtà il suo nome è 500, ma quando venne lanciata nel lontano 1936, il popolo la Associazione immediatamente al piccolo roditore e da lì è nato il nome di Topolino (con evidenti assonanze anche al personaggio della Disney, all’epoca enormemente famoso anche dalle nostra parti). Si tratta quindi di un battesimo effettuato a furor di popolo. Naturalmente, la casa di produzione ha pensato bene nel tempo di assecondare tale nome così da riproporre oggi quel modello riveduto e corretto, ma soprattutto in sintonia con le esigenze del mondo moderno. Oggi la micro-mobilità sembra essere una caratteristica decisiva, soprattutto in città. Stellantis ci ha visto lungo e ha lanciato negli ultimi tempi tre modelli molto diversi tra loro nel look, ma allo stesso tempo capaci di rispondere alla medesima esigenza.

La prima è stata la Citroen AMI, un quadriciclo che può essere guidato anche a 14 anni e che ha cambiato completamente le regole del mercato. I suoi punti di forza sono senza dubbio la praticità e l’agilità in città, ma anche il prezzo, visto che parte da soli 7990 euro. L’auto può viaggiare a un massimo di 45 kilometri orari e ha un’autonomia di 75 kilometri. Rimane compatta, ma decisamente più massiccia invece la seconda vettura della serie. Stiamo parlando di Opel Rocks-e.

Fiat Topolino, da oggi è possibile preordinarla

Anche in questo caso il prezzo è contenuto, anche se un po’ più alto della precedente. Il costo è infatti di 8790 euro per il modello base. La macchina è riservata solo al mercato tedesco e olandese.

E arriviamo finalmente al terzo modello della serie micro, ossia la nostra Fiat Topolino. Si è fatto un gran parlare in questi mesi del suo arrivo e non tutti credevano che sarebbe arrivata così presto. E invece, quando a gennaio si parlava di Topolino e Seicento, dovevamo essere ottimisti, infatti almeno una delle due è già disponibile al preorder (per la Seicento le voci suggeriscono comunque i prossimi giorni, quindi non ci sarà da attendere molto). E possibile effettuare il preordine della nuova Topolino oltre che nelle concessionarie, anche sul sito ufficiale della Fiat. Secondo gli esperti, l’auto in questione è la più riuscita delle tre presentate da Stellantis. Ci saranno due versioni; una più simile alla AMI, l’altra denominata Dolce Vita, più simile alla vecchia 500. Le caratteristiche sono:

Lunghezza: 2,41 metri

Potenza max: 6 kW

Velocità Max: 50 km/h

Batteria: 5,5 kWh

Autonomia max: 70 km

Tempo di ricarica: inferiore a 4 ore

Anche in questo caso parliamo di prezzi abbastanza contenuti, anche se il costo è più alto dei due precedessori, e questo ci fa capire che evidentemente con la Fiat Topolino si è osato di più. Parte infatti da 9890 euro. Sarà inoltre possibile utilizzare gli incentivi dello stato per avere agevolazioni sull’acquisto. Esiste comunque anche la possibilità di acquistarla tramite leasing, grazie a rate da 39 euro al mese per 4 anni e acconto iniziale di 2582 euro. Per riscattarla alla fine occorreranno invece poco più di 4000 euro.

I punti chiave…