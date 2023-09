Festa delle Offerte Amazon Prime 10 e 11 ottobre, di cosa si tratta?

I clienti di Amazon non stanno nella pelle, la piattaforma dedicata allo shopping online lancia una nuova iniziativa. Arriva la Festa delle Offerte Prime. Due giorni imperdibili di sconti dedicati agli abbonati. Se vi state chiedendo se si tratta di una versione aggiornata del Prime Day, beh, possiamo dirvi che la domanda è più che lecita e infatti sostanzialmente è la versione autunnale di ciò che si è tenuto a luglio.

Tornano gli sconti imbattibili

Gli iscritti al servizio Prime di Amazon si sono ritrovati con una bella sorpresa sulla propria posta elettronica in questi giorni. La piattaforma di Bezos ha infatti inviato un messaggio nel quale si avvisa che il 10 e 11 ottobre ci sarà in pratica il bis del Prime Day che quest’anno si è tenuto l’11 e 12 luglio. L’evento si chiama Festa delle Offerte Prime e propone tantissimi sconti su molti prodotti presenti sul sito. Ecco l’annuncio ufficiale rilasciato da Amazon:

“La Festa delle Offerte Prime sta arrivando ed è interamente dedicata a te! Due giorni di offerte incredibili solo per i clienti Prime. Inizia subito a creare la tua Lista Desideri con elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro. Non perdere l’occasione di sentirti speciale!”.

Dall’annuncio si evince che questo nuovo evento sarà quindi ricco di sconti e coinvolgerà molteplici prodotti presenti tra le varie categorie del sito.

Festa delle offerte Prime, il nuovo evento Amazon

Ma attenzione, perché alcuni sconti sono già attivi e la manovra di avvicinamento all’evento è già. C’è ad esempio la selezione di portatili fino al 24% di sconto. Materassi Made in Italy fino al 40% di sconto. I prodotti Rowenta e Moulinex fino al 20% di sconto. Mentre il prodotti Oral-B per l’igiene orale, addirittura fino al 45% di sconto.

Entrando più nello specifico dell’evento, vi possiamo dire che ci sono già molti prodotti che stanno sfruttando gli sconti per pubblicizzare i due giorni di offerte. Ad esempio, per gli appassionati di giochi da tavolo per bambini, ecco che arriva Super Mario Memory a soli 7,99 euro grazie al 20% di sconto. Sempre per restare in tema, ecco il set completo di scrittura Mt Stationery Box a soli 26,59 euro, grazie allo sconto del 5%. Le offerte si fanno particolarmente gustose se pensiamo che per promuovere l’evento Amazon ha pensato bene di lanciare nuove promozioni anche per alcuni dei suoi servizi inclusi proprio su Prime. L’obiettivo infatti è quello di aumentare il numero dei suoi clienti.

Ricordiamo infatti che la Festa delle Offerte Prime è un evento riservato ai soli iscritti al servizio, quindi possono godere di questi sconti soltanto coloro che sono clienti Prime, proprio come accade con il Prime Day ogni anno. Insomma, quest’anno pare proprio che Amazon voglia fare concorrenza al Black Friday. E per farlo ha deciso di lanciare nuove promozioni per i servizi inclusi nell’abbonamento Prime. Ci sono infatti 4 mesi gratuiti di Music per coloro che attivano il servizio. Ma non è tutto, ecco ad esempio un’altra interessante promozione dedicata a Kindle Unlimited, che sarà gratuita per ben 3 mesi. Insomma, la Festa delle Offerte Prime promette grandi cose. Non ci resta che attendere le date indicate per godere di tutte le promozioni, ma intanto possiamo ingannare l’attesa con gli sconti che il portale ha già preparato per noi sul sito ufficiale di Amazon. Che lo shopping sia con tutti noi.

