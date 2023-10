Festa delle offerte Prime, ecco come pagare a rate gli acquisti in sconto

Tutto pronto per la maratona di sconti in arrivo su Amazon. Stiamo parlando della Festa delle offerte Prime, una sorta di bis della doppia giornata di sconti arrivata in estate. Stavolta le date da segnare in calendario sono il 10 e l’11 ottobre, due giorni no stop di sconti che faranno la gioia di tutti coloro che amano lo shopping online. Ma come fare per pagare a rate? Esistono sostanzialmente due modi per farlo, uno interno e uno esterno alla piattaforma. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

48 ore di shopping folle con gli sconti della Festa delle offerte Prime. Dall’elettronica ai capi d’abbigliamento, passando per giocattoli e altro ancora. Insomma, una vasta scelta di prodotti da acquistare con nuovi sconti applicati che permetteranno agli utenti Prime di risparmiare un bel po’ di soldini. È importante ricordare che, come per il Prime Day estivo, anche questa iniziativa è riservata esclusivamente agli abbonati Prime. Intanto, gli italiani devono far fronte ai tanti rincari in arrivo. La proroga del mercato tutelato potrà affievolire i rincari su bollette luce e gas, ma il caro vita sta necessariamente stringendo la cinghia dei nostri connazionali. Anche per questo motivo l’iniziativa di lanciare nuovi sconti sulla piattaforma sarà senza dubbio bene accolta da tutti gli iscritti.

In aggiunta, proprio alla luce di quanto detto, aumentano le persone che si chiedono come fare per pagare a rate i propri acquisti su Amazon. Come dicevamo, esistono due modi per farlo. Il primo sistema è quello offerto direttamente dalla piattaforma. In questo caso è infatti possibile pagare i prodotti a rate da 5 a 12 mesi con un importo uguale per tutte le mensilità.

In questo caso sarà possibile acquistare il prodotto di proprio interesse senza pagare nemmeno interessi. si tratta quindi di una soluzione particolarmente conveniente poiché ci permette appunto di non dover pagare oltre quella che è la somma del prodotto stesso.

Come dicevamo, quello che potrebbe essere l’unico inconveniente della soluzione intera di Amazon è l’impossibilità di dilazionare le rate oltre un anno di durata. Ed ecco che accorre in nostro aiuto una ulteriore soluzione assolutamente da prendere in considerazione. Il secondo modo infatti per pagare a rate gli acquisti durante la Festa delle offerte Prime ci viene proposto da Cofidis. Tale soluzione dà accesso al servizio CreditLine. Si tratta di una soluzione esterna connessa comunque con la piattaforma. In questo caso infatti, scegliendo Cofidis, si verrà catapultati sul sito apposito e potrà scegliere il tipo di pagamento da effettuare ratealmente. Si potranno scegliere in questo caso rate fino a 12 mesi. Naturalmente, più saranno i mesi rateizzati e più ci sarà un costo per gli interessi.

È bene comunque precisare che queste soluzioni sono disponibili a prescindere dalla Festa delle offerte Prime. Le rate proposte da Amazon sono disponibili solo su alcuni prodotti, mentre quelle di Cofidis sono disponibili su tutti i prodotti che hanno un certo costo (solitamente prezzi elevati, come smartphone, televisori e articoli simili). Ci sono comunque dei requisiti da soddisfare per chiedere la rateizzazione dei pagamenti. Il primo è quello di essere iscritto alla piattaforma da almeno un anno. Bisogna inoltre avere la cittadinanza italiana. È inoltre necessario aver registrato una carta di debito o di credito valida. Bisogna infine essere un cliente attivo. Ciò significa che se nell’ultimo anno non avete fatto acquisti, Amazon potrebbe non ritenervi un cliente regolare o addirittura affidabile.

