Festa della Donna 2023: ‘Pandora rende omaggio con un braccialetto’, attenzione alla truffa regalo

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna, rendiamo omaggio a 5.000 donne eccezionali con un braccialetto esclusivo”. Ecco la nuova truffa che corre su Whatsapp ai danni del brand Pandora proprio in prossimità della festa delle donne.

Prima di cadere nel tranello di persone senza scrupoli, bisogna sempre ricordare che nessuna catena regala oggetti così costosi, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. È possibile che vengano banditi dei concorsi con ricchi premi ma certamente non saranno pubblicizzati su Whatsapp come una catena di Sant’Antonio.

Per scoprire se l’azienda ha lanciato un concorso a premi è necessario collegarsi alla sua pagina ufficiale.

L’unica super offerta del momento, consultabile proprio sul sito ufficiale, è il set gioielli riservato al Pandora Club disponibile al prezzo di 89 euro invece di 127 euro ma solo fino all’8 maggio. Gli iscritti, quindi, potranno cogliere al volo questa promozione per un bel regalo in occasione della festa della Donna o anche della Mamma.

La truffa ai danni di Pandora

Attenzione: non si riceverà in regalo nessun braccialetto Pandora per la Festa della Donna se si risponderà ad un rapido quiz le cui domande sono “conosci Pandora” e “quanti anni hai”. E ancora, “cosa pensi di Pandora” e “consiglieresti ai tuoi amici”.

Si tratta di domande molto generiche che proprio per questo motivano gli utenti a rispondere. Una volta completato il piccolo sondaggio, poi, all’utente viene comunicato che riceverà un gradito regalo.

Per averlo, però, dovrà inserire i propri dati sensibili e quelli della carta di credito. E proprio da questo punto in poi, scatta la truffa dato che i malfattori con tali dati tra le mani potranno prosciugare il conto in banca delle ignare vittime.

Pandora non utilizza l’app di messaggistica

L’azienda Pandora ha più volte comunicato di non usare Whatsapp per le proprie iniziative di marketing. Quando si leggono messaggi che pubblicizzano addirittura un premio costoso se si risponde a un quiz, bisognerà quindi subito correre ai ripari pensando che si possa trattare di una truffa.

Il brand dei gioielli ha spiegato che utilizza solo la pagina Facebook Pandora Italia come punto di rivendita online oltre al sito web ufficiale. È necessario quindi diffidare da tutti i rivenditori online non ufficiali di tali gioielli. C’è poi anche un altro grave problema che riguarda la copia e i falsi dei prodotti a marchio Pandora per i quali l’azienda ha pubblicato sulla pagina Facebook una comunicazione ufficiale.

Tornando alla truffa del momento, ricordiamo che nei periodi di festività i truffatori sono ancora più attivi. Per evitare quindi brutte soprese come il conto svuotato, il primo suggerimento sarà quello di ignorare tutte le e-mail e i messaggi provenienti da mittenti che non si conoscono. Nel caso in cui si riceva un messaggio da un’azienda, si dovrà contattare l’assistenza clienti per capire se la comunicazione sia autentica. Infine non si dovrà mai cliccare su link sospetti e non condividere mai dati o informazioni personali se non si avrà la certezza che si tratta di un sito ufficiale.

[email protected]