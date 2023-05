Estate 2023 boom di prenotazioni ma occhio a siti fasulli e promozioni sospette: come prenotare vacanze in sicurezza

La bella stagione sta arrivando per cui per tutti sta crescendo sempre più il desiderio di riposarsi godendo della brezza del mare o della tranquillità della montagna. Nonostante l’aumento dell’inflazione, la maggior parte dei leisure traveller manterrà il medesimo paniere di spesa del 2022 e proprio per questo per l’estate 2023 c’è un boom di prenotazioni. Occhio, però, ai siti fasulli e alle promozioni sospette se si vogliono prenotare le proprie vacanze in sicurezza. I canali digitali sono ottimi per cercare, paragonare e trovare le offerte migliori ma bisognerà fare sempre attenzione in quanto le insidie sono sempre dietro l’angolo.

In aiuto, arrivano quattro suggerimenti di Cyber Guru.

L’estate sta arrivando

Le giornate più lunghe e soleggiate stanno proiettando tutti già alle tanto agognate vacanze estive. Ed è la rete quella da cui la maggior parte degli italiani (56% secondo l’ultima indagine di Bva Doxa) prendono ispirazione per pianificare le vacanze ma anche per prenotarle.

Ovviamente questa scelta comporta pericoli per cui è necessario prestare attenzione a siti fasulli e a promozioni sospette.

Secondo Cyber Guru, la piattaforma di formazione in Cybersecurity Awareness, è importante non abbassare mai la guardia quando si naviga in rete. I criminali informatici, infatti, a differenza dei comuni mortali che vogliono solo poter godere di una vacanza, non staccano mai la spina. Si inventano ogni giorno esche diverse per attirare potenziali vittime come siti falsi di prenotazioni o offerte imperdibili. Che fare allora per non perdere soldi preziosi che mai come in questo periodo sono pochi?

Quattro consigli

Per evitare di abboccare a siti fasulli e promozioni sospette quando ci si prepara a partire per le tanto agognate vacanze estive bisogna sempre tenere a mente queste quattro regole.

La prima è quella di prestare attenzione alle e-mail che riportano i nomi delle compagnie internazionali top nel settore dei voli, dei trasporti o dell’ospitalità. Quando esse ci chiedono di cliccare su fantomatici link o di fornire informazioni personali bisognerà sempre controllare se sul sito ufficiale sono attive delle promozioni. In alternativa si potrà anche contattare il servizio clienti.

La seconda regola da tenere a mente è quella di fare attenzione agli annunci social. Non tutti quelli caricati su una piattaforma online, infatti, sono affidabili. In alcuni casi dietro un bel appartamento al mare si potrebbe celare infatti un imbroglio, la casa potrebbe non esistere. Prima di effettuare la prenotazione, quindi, sarà importante controllare che il sito e la destinazione abbiano delle recensioni e che non ci siano segnalazioni negative.

Bisognerà poi utilizzare, quando si fa una prenotazione, delle piattaforme conosciute assicurandosi che l’Url del sito riporti l’indirizzo corretto.

Dulcis in fundo, nel caso venga richiesto di fornire i dati della propria carta di credito via telefono, bisognerà dire di No categoricamente. Per i pagamenti online, infine, il consiglio è sempre quello di utilizzare delle carte prepagate o paypal.

Ricordiamo sempre che il crimine non va mai in vacanza per cui bisognerà tenere gli occhi sempre aperti.

