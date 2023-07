Quale errore non compiere per proteggere i propri soldi dall’inflazione? Quali prodotti offrono un tasso del 5%?

Rimanere liquidi è sicuramente l’errore più grande che si può fare se si vogliono proteggere i propri soldi dall’inflazione secondo gli esperti. Il motivo per il quale sempre più persone decide di tenere parcheggiato il proprio denaro sul conto corrente è sicuramente la volatilità dei mercati e l’ansia per un futuro incerto. Per gli esperti, inoltre, per evitare che il proprio denaro si eroda, si dovrebbe diversificare il proprio portafoglio evitando di caricarlo con i medesimi prodotti.

Gli italiani da sempre prediligono investimenti sicuri come i buoni fruttiferi postali e i conti deposito. Ultimamente, poi, questi ultimi sono tornati a essere ricercatissimi grazie ai tassi di interesse che sono più che raddoppiati.

Quali sono allora i migliori prodotti da scegliere in questo periodo, quelli che offrono un tasso di interesse fino al 5%? Ecco una carrellata dei principali.

Occhio a Cherry Bank

Cherry Bank ha aggiornato il tasso di interesse del suo conto deposito. Grazie a esso si potranno proteggere (in parte) i propri soldi dall’inflazione che continua a correre. Il deposito di tale banca, però, sarà riservato solo ai correntisti del conto corrente online. Ovviamente per ricevere rendimenti più alti si dovrà optare per un conto vincolato il cui tasso di interesse annuo lordo sarà del 4% dopo 6 mesi e del 4,75% dopo 12, 18 e 24 mesi. Inoltre sarà del 4,80% dopo 36 e 48 mesi e del 5% dopo 60 mesi.

Questo conto sarà sicuro perché aderisce al Fidt che è il Fondo Interbancario di Depositi grazie al quale si avrà una copertura fino a 100 mila euro per singolo cliente.

Si potrà ricevere, invece, un tasso annuo lordo fino al 4,75% con il conto deposito di Banca Aidexa sul quale i propri risparmi saranno anch’essi completamente tutelati dal Fidt. Per sottoscriverlo non ci sarà bisogno di aprire un conto corrente e si potrà fare tutto online in pochi minuti. Ma veniamo ai tassi lordi del vincolato: ebbene, dopo 3 mesi esso sarà del 2% così come dopo 6 mesi. Dopo 12, 18 e 24 mesi sarà del 3,9% mentre dopo 36 mesi del 4,75%.

Concludiamo con il conto deposito Twist anch’esso tutelato dal Fidt i cui interessi matureranno direttamente sul conto. Il tasso annuo lordo per vincolo a 6 mesi sarà del 3,10%, quello per vincolo a 12 mesi del 3,65 e quello per vincolo a 18 mesi del 3,60%. Quello a 24 mesi del 3,30%, quello a 36 mesi del 3,50%, quello a 48 mesi del 3,80% e quello a 60 mesi del 3,75%.

Quale errore non compiere per proteggere i propri soldi dall’inflazione? Quali prodotti offrono un tasso del 5%?

Così come i conti deposito anche i buoni fruttiferi postali sono investimenti sicuri grazie ai quali si potranno proteggere in parte i propri soldi dall’inflazione. Tali titoli sono infatti garantiti dallo Stato, non hanno costi né per la sottoscrizione e nemmeno per il rimborso e gli interessi godono di una tassazione agevolata al 12,50%.

Tra i migliori prodotti del momento per investimenti a breve termine ci sono i 3 Anni Plus grazie ai quali si può contare su rendimenti fissi che arrivano al 2% annuo lordo dopo 3 anni. Si può però chiedere il rimborso quando si vuole ma prima dei tre anni si ha diritto solo al riconoscimento della cifra investita e non degli interessi.

L’altro che dura poco è il 3×2 per chi desidera investire il proprio denaro fino a 6 anni. Il rendimento annuo lordo è dell’1,25% dopo 3 anni e del 2,25% dopo 6 anni. In ogni caso per entrambi i titoli, occhio alla prescrizione che si compie dopo dieci anni dalla scadenza del titolo. Quando essa scatta non si potrà richiedere più né il capitale investito e nemmeno gli interessi maturati.

Riassumendo…

1. Per proteggere i propri soldi contro l’inflazione non bisogna tenerli fermi sul conto

2. Occhio quindi alle offerte dei buoni fruttiferi postali e dei conti deposito

3.

I tassi di interesse (lordi) arrivano fino al 5%.

[email protected]