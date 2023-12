Ecco come si calcola l’imposta di bollo sul conto deposito

L‘imposta di bollo sul conto deposito è una componente fondamentale nella gestione finanziaria. Rappresenta, infatti, un costo aggiuntivo per i titolari di tale prodotto perché influenza direttamente i rendimenti generati dai depositi. Essa è calcolata in modo proporzionale alla somma depositata, il che significa che coloro che posseggono depositi più consistenti sono soggetti a pagamenti più elevati. Esistono limiti massimi diversi per persone fisiche e altri soggetti, una distinzione che può modellare le strategie di gestione del conto. Le regole di applicazione di tale tassa possono variare tra conti correnti e conti deposito per cui è necessaria una comprensione accurata per una gestione finanziaria adeguata.

Ricordiamo, comunque, che alcune banche offrono conti deposito senza imposta di bollo. Significa che esse coprono tale costo a vantaggio dei titolari del conto e ciò influenza molto la scelta degli investitori. Ma come si calcola?

Ecco cosa si deve sapere

L’imposta di bollo fissa sui conti correnti per le persone fisiche è diversa da quella applicata a imprese/liberi professionisti. La spesa annua per i primi è di 34,20 euro per giacenze medie superiori a 5.000 euro. I soggetti diversi dalle persone fisiche, invece, pagano 100 euro all’anno. Ricordiamo che l’imposta proporzionale si basa sul valore totale del deposito e sugli strumenti finanziari, con esenzione se nessun vincolo è attivo. Ecco un esempio: se la giacenza media è di 7.000 euro, una persona fisica pagherà 34,20 all’anno di imposta di bollo fissa in quanto la giacenza media è più alta di 5.000 euro. Se più bassa, invece, non si pagherà nulla. Per chi non lo sapesse, l’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali si calcola, invece, in modo diverso. Essa è applicata ogni 31 dicembre dal 2012 nella misura proporzionale dello 0,10% per tale anno. Inoltre, è dello 0,15% per il 2013 e dello 0,20% dal 2014 con un minimo di 34,20 euro (anni 2012-2013) e massimo di 1.200 euro per il 2012.

Ecco come si calcola l’imposta di bollo sul conto deposito

Sui conti deposito, l’imposta di bollo è calcolata in modo proporzionale alla somma depositata e al numero di giorni in cui il conto è attivo. Attualmente, l’aliquota è fissata allo 0,20% della somma depositata e viene calcolata in base ai giorni dell’anno in cui il conto è attivo.

Ecco un esempio di calcolo: se si sottoscrive un conto deposito di 1000 euro il 1 gennaio, l’imposta di bollo alla fine dell’anno sarà di 2 euro, calcolata come 1000 euro * 0,20% * 365 / 365. Se la sottoscrizione avviene il 1 luglio, l’imposta sarà di 1 euro, calcolata come 1000€ * 0,20% * 182 / 365. Questo significa che l’imposta di bollo è proporzionale alla somma depositata e al periodo di attività del conto, indipendentemente dalla sua durata specifica o dal tasso d’interesse applicato.

Ecco un altro esempio: se si ha un importo vincolato di 25.000 euro, l’imposta di bollo annuale sarà di 50 euro, calcolata come segue: (Somme vincolate/100)×0,2 = imposta di bollo sul conto deposito dovuta. Quindi (25.000 euro/100) x 0,2 = 50 euro. La determinazione dell’imposta di bollo sui conti deposito segue un calcolo proporzionale alle somme vincolate, fornendo un chiaro riferimento per la comprensione del suo impatto finanziario.

Conclusioni…

1. L’imposta di bollo viene saldata al momento della rendicontazione bancaria

2. I tempi e l’importo di tale tassa variano non solo in base alle somme vincolate, ma anche alla frequenza con cui la banca emette la rendicontazione

3. La periodicità, mensile, trimestrale, semestrale o annuale, è stabilita nel contratto di sottoscrizione del conto deposito, generando variazioni nelle imposte anche per conti con la stessa somma vincolata.

4. L’imposta di bollo è calcolata in base al periodo in cui il conto deposito è attivo: se esso è aperto solo per una parte dell’anno, l’imposta sarà proporzionale a tale periodo

5. Se il conto viene aperto ad ottobre e ha una rendicontazione annuale al 31 dicembre, l’imposta di bollo sarà un quarto dell’importo totale.