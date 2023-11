Dopo Netflix anche Disney+ lancia l’abbonamento con la pubblicità: quanto costano entrambi?

Nell’era digitale in cui la fruizione dell’intrattenimento è sempre più orientata verso la comodità e la flessibilità, piattaforme di streaming come Disney+ e Netflix sono diventate protagoniste indiscusse del panorama mondiale. Ma cosa le rende così popolari e perché attirano un vasto pubblico? Una delle ragioni principali del loro successo è la vasta libreria di contenuti che offrono. Netflix, ad esempio, è noto per la sua ampia selezione di film, serie TV, documentari e produzioni originali. Disney+, invece, si distingue per la sua ricca offerta di film e serie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Tale varietà piace molto agli utenti che, però, non si possono permettere (almeno la maggior parte) un abbonamento per ogni piattaforma, visti i costi. Prima Netflix e poi ora anche Disney+ hanno quindi lanciato un nuovoma con laCon esso si risparmia molto per cui si può decidere anche di sottoscrivere più di un abbonamento, ecco tutti i costi.

Netflix: quali piani si possono sottoscrivere?

L’anno scorso Netflix ha lanciato il piano con la pubblicità e ora anche Disney+ ha deciso per un abbonamento analogo.

Partiamo dal primo che costa 5,49 euro al mese. Con esso si avranno una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora. Inoltre il numero dei film e dei programmi sarà limitato a causa di restrizioni legate alla licenza. Netflix ha comunicato, però, che farà il possibile affinché tale impedimento scompaia in breve tempo. Inoltre con questa tipologia di abbonamento non si avrà alcuna possibilità di scaricare titoli.

Intanto, di recente, il Wall Street Journal ha rivelato che l’abbonamento Netflix potrebbe aumentare ancora, forse nel 2024, in alcuni paesi. Si comincerebbe con il Canada e gli Stati Uniti e non è detto che un nuovo ritocco non possa arrivare nuovamente in Italia nonostante l’ultimo sia avvenuto da pochissimo tempo.

Per quanto concerne gli altri piani disponibili, oltre a quello con la pubblicità, c’è quello Standard che costa 12,99 euro al mese e il Premium il cui costo è di 17,99 euro al mese. Per il primo, poi, pagando 4,99 euro in più al mese si può aggiungere un utente extra. Con il secondo, invece, con 4,99 euro in più al mese si può aggiungere un utente extra (fino a due).

Dopo Netflix anche Disney+ lancia l’abbonamento con la pubblicità: quanto costano entrambi?

Anche Disney+ ha lanciato l’abbonamento con la pubblicità che è quello più economico tra i piani disponibili. Il costo è un po’ superiore a quello di Netflix, esattamente 5,99 euro al mese e offre la possibilità di visionare video fino a 1080p Full Hd. A differenza dell’altra piattaforma, poi, dà la possibilità di fruire di due riproduzioni simultanee ma non del download )come Netflix) per la visione dei contenuti offline.

Per quanto riguarda, invece, il piano Standard senza la pubblicità, esso costa 8,99 euro al mese, la qualità del video è a 1080 Full Hd e si ha la possibilità di visionare i contenuti proposti simultaneamente su due dispositivi diversi. A differenza dell’abbonamento con la pubblicità, poi, questo permette il download su un massimo di 10 dispositivi.

Infine, il piano Premium permette la visione in 4K Uhd con Hdr, 4 riproduzioni simultanee e il download su massimo 10 dispositivi. Inoltre dà la possibilità anche di ascoltare in Dolby Atmos. Il prezzo è di 11,99 euro al mese.

Riassumendo…

1. Dopo Netflix anche Disney+ ha lanciato l’abbonamento con pubblicità

2. Il costo è di 5,99 euro al mese ma non è possibile effettuare il download dei contenuti

3. L’abbonamento Netflix con pubblicità costa invece 5,49 euro al mese.

[email protected]