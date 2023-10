La combinazione di una vasta libreria di contenuti, produzioni originali di alta qualità, accesso on-demand, interfaccia utente intuitiva e prezzi competitivi ha contribuito a rendere Netflix una delle piattaforme di streaming più popolari al mondo. C’è però una notizia che arriva da altro oceano e che potrebbe far storcere il naso a molti. Il Wall Street Journal ha infatti rivelato che l’azienda starebbe pensando di aumentare i prezzi in diversi mercati a livello globale. Con tutta probabilità, però, si inizierà con gli Stati Uniti e il Canada, forse nel 2024. Ad oggi, intanto, quali sono i piani disponibili, quanto costa l’abbonamento?

Quello che sappiamo al momento

Non ci sono buone notizie per chi ha un abbonamento alla pay tv tra le più amate in Italia. Dopo lo stop alla condivisione della password, Netflix ora potrebbe lanciare un nuovo aumento di prezzo dei diversi piani come riporta il Wall Street Journal.

Non c’è ancora nessuna data ma se la notizia è nell’aria, essa potrebbe divenire realtà anche il prossimo anno ovvero nel 2024. Inoltre non c’è nessun dettaglio sulla possibile entità degli aumenti.

Ricordiamo che gli ultimi ci sono stati a inizio 2022 per cui se ne dovessero arrivare degli altri sarebbe il secondo aggiornamento nell’arco di due anni. Si tratta di un periodo difficile per i servizi di video streaming ma non è giusto che a pagarne le spese siano sempre gli utenti finali.

Anche Amazon ha annunciato un piano Prime Video 2024 con pubblicità, almeno in America. Esso si potrà rimuovere solo pagando l’abbonamento qualche dollaro in più ma si tratta pur sempre di un aumento.

Abbonamento Netflix: possibili nuovi aumenti a breve, quali piani è possibile scegliere oggi?

Al momento esistono tre piani di abbonamento a Netflix. C’è quello Standard con pubblicità che costa 5,49 euro al mese e una risoluzione di 1080p.

Con questo abbonamento si possono visionare i contenuti su due dispositivi in contemporanea purché nella stessa casa. Per tale piano, però, un numero limitato di titoli non è disponibile a causa delle limitazioni legate alle licenze. Essi si riconoscono subito in quanto sono contrassegnati da un lucchetto.

C’è poi il piano Standard con risoluzione di 1080p e possibilità di fruizione su due dispositivi in contemporanea ma nella stessa casa. Il costo è di 12,99 euro al mese. Infine c’è il piano Premium che costa 17,99 euro al mese che offre una qualità audio e video ottima e una risoluzione 4K+HDR. Per quanto riguarda il numero di dispositivi su cui il proprio nucleo domestico può guardare Netflix contemporaneamente, esso è di 4.

Ripetiamo, l’aumento degli abbonamenti c’è stato nel 2022 per cui nuovi rincari nel 2024 potrebbero non essere visti di buon occhio dagli affezionati alla piattaforma.

Riassumendo…

1. Dal Wall Street Journal arriva una notizia bomba

2. L’abbonamento Netflix potrebbe aumentare ancora dopo l’ultimo aggiornamento del 2022

3. Al momento i piani disponibili sono 3: con Pubblicità al prezzo di 5,49 euro, Standard a 12,99 euro e Premium a 17,99 euro.

