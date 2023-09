Amazon Prime Video 2024 con la pubblicità: sarà a prezzo ridotto e costerà quanto Netflix?

Arriva una notizia che farà piacere a molti. Così come Netflix, anche Amazon Prime Video lancerà un abbonamento con la pubblicità, si crede a prezzo ridotto.

Per molti, si tratterebbe di un’occasione da cogliere al volo perché al momento, con l’abbonamento al colosso dell’e-commerce, oltre a Prime Video, si ottengono offerte in esclusiva su tanti articoli nonché giochi senza costi in aggiunta. Inoltre si può utilizzare Prime Reading per leggere nuovi libri, riviste e tanti altri contenuti ogni mese. Dulcis in fundo, si ha accesso anche ad Amazon Photos grazie al quale si riceve uno spazio di archiviazione illimitato per tutte le immagini.

Pay tv, quanto mi piaci e quanto mi costi!

Le Pay tv sono servizi televisivi a pagamento che offrono una vasta gamma di canali e programmi su diversi argomenti, dai film e le serie TV alle notizie, lo sport, la cultura e molto altro.

Questa varietà permette agli utenti di trovare contenuti che si adattano ai loro interessi personali. Spesso, poi, offrono la migliore qualità video e audio disponibile, inclusi canali in alta definizione (HD) e, in alcuni casi, anche in ultra-alta definizione (4K).

Molti servizi pay tv, infine, offrono opzioni per guardare i contenuti senza interruzioni pubblicitarie e ciò è un vantaggio per chi desidera una visione ininterrotta dei programmi preferiti. Abbonamento con pubblicità, però, significa anche prezzo ridotto (nella maggior parte dei casi).

Ha lanciato tale tipologia di piano, in primis, Netflix e fin da subito è stato record di abbonati. Tale abbonamento costa nel nostro paese 5,49 euro e offre tutte le caratteristiche che gli utenti si aspettano dal piano Base. C’è sempre la possibilità di visionare un’ampia gamma di programmi televisivi e film nonché di cambiare o disdire il piano quando si vuole.

La qualità del video è fino a 720p/HD e c’è una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora. La differenza con gli altri piani, oltre a questa, è che un numero limitato di programmi televisivi e film non è disponibile per una questione legata alla licenza anche se Netflix ci sta lavorando. Inoltre non si può scaricare alcun titolo.

Ora anche Amazon Prime Video punta a questo nuovo abbonamento, ma quanto costerà?

Amazon Prime Video 2024 con la pubblicità a prezzo ridotto: costerà quanto Netflix?

L’abbonamento Netflix con pubblicità costa 5,49 euro e la novità del momento è che tale tipologia di piano arriverà anche su Amazon Prime Video nel 2024. Il prezzo ancora non si conosce ma se si seguirà la linea Netflix si è certi che chi non desidera gli annunci pubblicitari sarà costretto a pagare di più.

Al momento, il costo per il piano mensile Prime è di 4,99 euro mentre per quello annuale (sempre dopo il periodo di uso gratuito di 30 giorni) il prezzo è di 49,99 euro con un risparmio del 25%.

C’è anche un piano Amazon Student grazie al quale si possono ricevere 90 giorni di prova senza costi in aggiunta. Poi, dopo tale periodo, si pagano 2,49 euro al mese oppure 24,95 euro all’anno che è l’opzione più conveniente in quanto si risparmia il 25%.

Quel che al momento è certo è che gli spot compariranno per la prima volta nel Regno Unito, in Canada, in Germania e negli Stati Uniti a inizio 2024. Poi sarà la volta della Francia, dell’Italia, del Messico e dell’Australia.

Nel caso degli States, il prezzo dell’abbonamento è basso solo perché c’è uno slittamento in avanti del costo attuale. Si può quindi mantenere Prime Video senza pubblicità pagando solo 2,99 dollari di supplemento mensile oltre all’abbonamento a Prime il cui costo è di 14,99 dollari.

Ripetiamo, ancora non si sa cosa accadrà da noi. Si crede che si seguiranno le orme di Disney+ che con il 4K aumenterà il prezzo dell’abbonamento di 2,99 euro rispetto a quello attuale.

Riassumendo…

In questo modo si lascerà spazio al piano con pubblicità a un prezzo più basso.

1. Gli italiani non potrebbero più fare a meno delle pay tv

2. Così come Netflix e Disney+, anche Amazon Prime Video lancerà un piano con la pubblicità

3. I costi eventuali al momento sono sconosciuti.

