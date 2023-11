Diritti tv 2024-2029: Serie A, Champions League e Coppa Italia, quanto costano gli abbonamenti e cosa sarà visibile gratis?

Nel mondo dello sport moderno, i diritti tv svolgono un ruolo cruciale. Plasmano, infatti, l’esperienza dei fan, influenzano il panorama finanziario delle squadre e definiscono il modo in cui gli appassionati consumano l’azione sportiva. Il contesto dietro questo intricato e lucrativo mondo dei diritti tv è una tela di affari, tecnologia e passione sportiva. Di recente sono stati assegnati quelli del nuovo triennio 2024-2029 per trasmettere le partite di Serie A e della Coppa Italia. Qualche mese fa, invece, quelli per la Champions League (2024-2027).

Quanto costano, quindi, gli abbonamenti alle diverse piattaforme e quali partite si potranno visionare gratis?

Tim Vision e Mediaset Infinity

Per visionare tutte le partite di Serie A (2024-2029), l’Europa League e la Champions League al momento uno degli abbonamenti che conviene di più è quello a Tim Vision. Costa, infatti, 25,99 euro fino al 31 dicembre 2023 e poi il costo sale a 30,99 euro al mese. Più nel dettaglio, con esso è possibile visionare i programmi offerti da Tim Vision e lo Sport di Dazn che ha acquistato di nuovo i diritti tv con 10 partite su 10 per ogni turno di cui 7 in esclusiva. Inoltre si può visionare il calcio dell’Europa League, i migliori match della Conference League e fruire di tanti altri sport.

In più, grazie a Infinity+ si avrà accesso anche ai match della Uefa Champions League con 104 partite e poi di film, serie tv e cartoni anche in 4K. Inoltre si avrà Amazon Prime Video per 6 mesi sulla quale saranno visionabili le partite di Champions League migliori del mercoledì.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, per il triennio 2024-2027 sarà ancora una volta Mediaset a trasmettere le partite in quanto ha acquistato i diritti tv. Tutto il trofeo, quindi, sarà visibile in chiaro senza alcun costo per i telespettatori.

Servirà un abbonamento Dazn o a Tim Vision per fruire della visione di tutte le partite di Serie A anche del triennio 2024-2029? Al momento il costo del primo standard con la possibilità di visionare i contenuti solo su due dispositivi nella stessa casa sarà di 40,99 euro se si desidera mantenere la flessibilità con trenta giorni di preavviso.

Altrimenti si potrà fruire del piano annuale che costerà 299 euro in un’unica soluzione o quello in dodici rate di 30,99 euro al mese.

La novità del nuovo quinquennio di Dazn è però l’opzione “try and buy” ovvero la piattaforma di sport potrà far provare il suo prodotto e lo spettacolo del campionato per cinque partite in chiaro gratuite in modo tale da attirare nuovi clienti.

Infine per il triennio 2024-2027, Sky ha acquisito i diritti tv per trasmettere su tutte le piattaforme 185 partite su 203 a stagione della Champions League e tutte le 342 di Europa League e Conference League. Si ricorda che con l’introduzione del nuovo format Ue, dalla stagione 2024-2025 si giocherà undici mesi su dodici per cui rispetto alle precedenti stagioni, le partite in totale saranno il 47% in più.

Il numero delle squadre che parteciperà alla fase finale passerà da 32 a 36 tutte in un girone unico. Per fruire della Champions e dell’Europa League, servirà un abbonamento a Sky Sport che al momento costa 30,90 euro al mese invece di 45 euro per diciotto mesi. In più si ha la possibilità anche di fruire della Formula 1 e della MotoGp nonché delle coppe europee, del tennis, del basket e di altri sport.

