Debuttano le nuove offerte TimVision con Dazn: 0 euro fino al 26 agosto

Il calcio nel nostro paese è molto amato e continua a esserlo perché ha radici molto profonde. L’Italia è stata, infatti, una delle prime nazioni a organizzare un campionato di tale sport. Inoltre i suoi club calcistici hanno una storia secolare e un ricco patrimonio che attrae gli appassionati. La serie A, intanto, è terminata con la vittoria del Napoli per cui, in attesa della prossima stagione 2023-2024, in molti si stanno già chiedendo se ci sono nuove offerte Tim Vision con Dazn per risparmiare. Ebbene, Tim ha lanciato tanti nuovi pacchetti non solo inerenti allo sport. Ecco le promozioni del momento.

Quali promo senza sport

Sono 6 le nuove offerte Tim, alcune delle quali permettono anche la visione con Dazn. Partiamo da una delle più economiche che è quella con Netflix. Sulla pagina ufficiale dell’operatore dal logo rosso, blu e bianco, si legge che essa avrà un costo di 4,99 euro al mese fino al 23 settembre per attivazioni entro il 24 giugno.

Costerà poi 12,99 euro mensili. Con tale pacchetto si potrà fruire dell’intrattenimento di Tim Vision, del piano Standard di Netflix e di Amazon Prime gratis per 6 mesi solo per i nuovi clienti TimVision con linea fissa Tim. Il box TimVision sarà incluso senza alcun costo in aggiunta fino al mantenimento dell’offerta attiva.

C’è poi la promo riservata ai nuovi clienti TimVision che si chiama “Intrattenimento” che costerà 19,99 euro al mese. Cosa offrirà quest’abbonamento? Ebbene, l’intrattenimento TimVision, tutto il catalogo Disney+, il piano standard Netflix e 6 mesi gratis di Amazon per i nuovi clienti con linea fissa Tim.

A 9,99 euro al mese invece di 15,98 euro, senza vincoli, c’è il pacchetto TimVision con Disney+.

Come si evince dal nome, con esso si potrà fruire di tutti i contenuti Disney+, dell’intrattenimento di TimVision, del Box Tim e di Amazon Prime gratis per 6 mesi per i nuovi clienti TimVision con rete fissa Tim.

La sola offerta TimVision, invece, avrà un costo di 6,99 euro al mese senza vincoli e darà la possibilità di visionare film, serie tv, cartoni e sport e Discovery+. Incluso nel prezzo, si riceverà inoltre il TimVision Box e si avrà Amazon Prime per 6 mesi se si è nuovi clienti e si ha la linea fissa Tim.

Debuttano le nuove offerte TimVision con Dazn: 0 euro fino al 26 agosto

Ma veniamo alle offerte relative al calcio che sono quelle che al momento interessano di più in vista del prossimo campionato. Ebbene, c’è il pacchetto TimVision Calcio e Sport che costerà 0 euro fino al 26 agosto 2023. Il prezzo salirà poi a 24,99 euro fino al 31 dicembre e poi a 29,99 euro. In più se quest’offerta si sottoscriverà online non si pagherà alcun costo di attivazione. Il pacchetto offrirà la fruizione dei contenuti di TimVision, tutta la serie A Dazn, Infnity con film, serie tv e la Uefa Champions League. Infine il TimVision Box sarà incluso così come Amazon Prime per 6 mesi per i nuovi clienti con linea fissa Tim.

L’ultima offerta è la TimVision Gold che costerà 10 euro al mese fino al 26 agosto, poi 40,99 euro fino al 31 dicembre 2023 e infine 45,99 euro. A questo prezzo, che è il più alto di tutto il catalogo, si potrà fruire di TimVision, del piano standard di Netflix, di tutto il catalogo Disney+, di Dazn con tutta la serie A Tim e di Infinity con la Champions League. Ovviamente anche con quest’offerta si avrà il TimVision Box e 6 mesi gratis di Amazon se si ha la rete fissa Tim.

Riassumendo…

1. Il campionato di calcio è terminato

2. Come tutti si aspettavano, debuttano le nuove offerte TimVision con Dazn

3. I due abbonamenti con calcio costano rispettivamente 0 euro e 10 euro fino al 26 agosto.

4. Il prezzo arriva poi a 29,99 euro (TimVision Calcio e Sport) e a 45,99 euro con TimVision Gold.

