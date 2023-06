DAZN venderà i biglietti delle partite, partnership con Vivaticket

Colpo gobbo da parte di DAZN per la prossima stagione. Mentre la Lega Calcio si barcamena tra mille proposte alla ricerca di investimenti migliori per la Serie A, la piattaforma streaming sigla una partnership con Vivaticket per vendere ai tifosi i biglietti allo stadio delle partite. Ecco come funziona il nuovo accordo a sorpresa.

Tornare allo stadio

Sembra un po’ un ossimoro, ma a quanto pare DAZN deve aver fatto bene i conti se ha deciso di siglare un accordo con l’azienda Vivaticket che si occupa della vendita dei biglietti allo stadio. Se pensiamo infatti che le pay tv sono proprio quelle che più di tutti hanno svuotato gli stadi, dando la possibilità ai tifosi di seguire le partite sulla poltrona di casa, sembra effettivamente singolare la decisione di offrire ora a quegli stessi tifosi la possibilità di comprare i biglietti e andare allo stadio. Ad ogni modo, è proprio ciò che è accaduto con l’accordo fatto con Vivaticket. Si tratta di una partnership strategica che quindi permetterà agli abbonati di avere la possibilità di acquistare i ticket.

L’accordo prevede tale possibilità già dalla prossima stagione, ma seguirà vari step. In un primo momento infatti i tifosi dovranno collegarsi a un sito specifico (di prossima creazione) per effettuare l’acquisto del tagliando. Successivamente invece sarà possibile effettuare l’acquisto direttamente in app, permettendo così agli abbonati DAZN di completare la procedura con un semplice click. Naturalmente, ci sarà da smussare mille dettagli, come ad esempio come funziona se si acquista il biglietto di partite che hanno limitazioni imposte dalla prefettura. Ma ovviamente tutto sarà chiarito quando il campionato sarà iniziato e si avranno le idee più chiare anche su questa mossa strategica delle due aziende.

DAZN i Vivaticket insieme

Uno sberleffo alla Lega Calcio? Non proprio, visto che in fondo questa nuova soluzione adottata da DAZN non va ad inficiare quelli che sono i rapporti, ancora tutti da decidere, con chi ha i diritti del prossimo campionato di Serie A. Al momento le squadre che già hanno dato la loro adesione alla partnership sono Inter, Bologna, Lazio, Fiorentina e Torino. Gli organizzatori però assicurano che presto si aggiungeranno anche tutte le altre. Ecco le parole di Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia:

“Il ticketing delle partite di calcio sarà presto a portata di clic sulla nostra app. La partnership stretta con Vivaticket, player di riferimento per il mercato italiano e già partner di importanti squadre di calcio, rappresenta un unicum per Dazn nel mondo e prosegue nella direzione di far diventare la nostra piattaforma punto di riferimento per i tifosi e business partner per le Leghe sportive e le squadre”.

Gli fa eco Silvano Taiani, Ceo di Vivaticket, il quale dichiara:

“La collaborazione con un partner di questo spessore e prestigio ci porterà sicuramente grandi benefici, sia in termini di audience, per il raggiungimento di nuovi target, che di visibilità”.

Insomma, la collaborazione che alcuni già definiscono rivoluzionaria, potrebbe davvero essere una carta vincente anche per far valere la sua posizione nella battaglia per i diritti tv. E per questa guerra ormai DAZN sembra avere più di un asso nella manica.

In sintesi…

DAZN e Vivaticket siglano accordo per vendere i biglietti delle partite;

sarà possibile acquistare i ticket nell’app della piattaforma streaming;

tra le squadre che hanno già dato il via libera ci sono l’Inter, la Fiorentina, la Lazio, il Bologna e il Torino.