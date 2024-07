Brutte notizie per le famiglie italiane, da oggi primo luglio finisce ufficialmente il mercato tutelato e il mercato dell’elettricità entra definitivamente in una nuova era. Le bollette della luce stanno quindi per subire degli importanti rincari, o quanto meno saranno soggette esclusivamente alle leggi del mercato, con i competitor che si sfideranno tra loro a colpi di offerte, ma che naturalmente cercheranno di sfruttare questo potere senza scendere sotto i precedenti costi. Per fortuna però c’è ancora la possibilità di risparmiare un bel po’ di soldini sfruttando alcuni servizi a disposizione dei consumatori.

Oggi 1 luglio è il giorno X

Vediamo quali.

Scatta il grande momento da tempo atteso, ma la transizione definitiva verrà completata entro aprile 2027. Già significa che è ancora possibile sfruttare alcuni parametri riservati a coloro che preferirebbero rimanere con il servizio di maggior tutela. Nasce infatti SGT, acronimo che sta per Servizio a Tutele Graduali. Di cosa si tratta? Stiamo appunto parlando di un servizio che è attivo proprio da oggi e che si rivolge agli utenti più vulnerabili offrendo loro la possibilità di risparmiare fino a 113 euro annui sulla bolletta della luce. Il servizio era rivolto anche a coloro che erano già passati al mercato libero. Questi utenti potevano infatti passare allo SGT, purché avessero presentato domanda entro il 30 giugno.

Lo sconto annuale è rimodellato anno per anno in base al numero di utenti che hanno deciso di aderire al servizio. Come detto, per questo anno è di 113 euro. Gli utenti non devono fare alcuna particolare procedura (oltre alla richiesta per rientrare nel mercato tutelato se sono già passati a quello libero), la fornitura di energia elettrica continuerà ad arrivare normalmente e senza alcun cambio di operatore. Semplicemente, in automatico verrà applicato lo sconto previsto dal Servizio a Tutele Graduali.

Bollette della luce, quanto aumentano da oggi?

Come detto, per molti italiani oggi scatta una nuova era e le stime parlano chiaro.

Secondo il rincaro disposto da Arera, dal primo luglio ci sarà un aumento delle tariffe del 12%. Parliamo di un aumento quindi di 65,5 euro a livello annuale, quindi la media delle bollette della luce sarà di 612 euro all’anno. Se consideriamo però i prezzi che c’erano un paio di anni fa, è tutto grasso che cola. Rispetto al 2022 infatti parliamo di 509 euro in meno, quindi uno sgravio del 45,4%. I costi sono più bassi anche rispetto all’anno scorso, anche se ladi risparmio è nettamente inferiore, solo il 5% in meno.

Ad ogni modo, come detto, i consumatori considerati fragili potranno godere di SGT, almeno fino ad aprile 2027. Gli over 75 rientrano di diritto in questa categoria di cittadini, ma in generale si parla di 7 milioni idi italiani. Oltre agli anziani infatti ci sono cittadini in difficoltà economiche, come ad esempio coloro che hanno il bonus energia, ma anche persone con disabilità e utenti che necessitano di apparecchiature mediche elettriche particolari. per tutti gli altri, dunque, il mercato libero è diventata l’unica scelta consentita. In generale le statistiche ci dicono che i costi sono più alti rispetto al mercato tutelato, ma a pesare naturalmente c’è ancora la problematica della guerra in Ucraina. Chissà che con la fine dello scontro non si possa finalmente tornare a costi più accessibili e forse addirittura più economici rispetto a quelli tutelati.

