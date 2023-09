Crociere last minute con Costa e Msc: offerte top a partire da 370 euro

Sono sempre più cercate le crociere last minute dato che offrono la possibilità di viaggiare a prezzi super competitivi a partire da 370 euro. Le offerte del momento, infatti, partono da tale cifra e sono proposte da Msc e Costa.

Ma per quale motivo sta crescendo sempre più l’interesse degli italiani per questa tipologia di vacanza? In primis, perché molte crociere offrono pacchetti all-inclusive che coprono alloggio, cibo, intrattenimento e alcune attività. Questo tipo di viaggio, quindi, può semplificare la pianificazione e la gestione dei costi.

Inoltre, con una crociera, si ha la possibilità di visitare diverse destinazioni senza la necessità di organizzare viaggi separati. Gli itinerari delle crociere, infatti, spesso includono diverse tappe in città o isole diverse.

In più, per chi ama il divertimento, con questa tipologia di vacanza si potranno fare attività anche a bordo: dall’utilizzo della palestra e della piscina fino alla fruizione degli spettacoli teatrali e di quelli di intrattenimento.

Detto ciò, quali sono le offerte top di Msc e Costa Crociere?

Viaggi anche di 10 giorni

Dopo le mini crociere Costa e Msc, arrivano anche le offerte last minute delle due compagnie di navigazione. Con quest’ultima, 10 notti nel Mediterraneo con la Msc Orchestra da Genova Portofino partiranno da 649 euro a persona. A tale cifra si dovranno aggiungere 120 euro di quota servizio obbligatoria e 56 euro di quota di assicurazione viaggio obbligatoria per un totale di 825 euro a persona. Incluso nel prezzo, poi, ci saranno: pensione completa disponibile al buffet e al ristorante principale, la cabina interna e gli spettacoli teatrali in stile Broadway/musica dal vivo. Inoltre 5 Kids Club che saranno distinti in base alle fasce di età (1-17 anni) nonché la fruizione delle piscine, delle strutture sportive all’aperto e della palestra con accesso libero. Al prezzo indicato si potrà partire il 29 ottobre da Genova verso Marsiglia, Malaga, Cadice, Lisbona, Alicante, Porto Mahon Minorca, Olbia per poi tornare a Genova Portofino.

A partire da 370 euro a persona, invece, si potrà partire domani 30 settembre (per 6 giorni) da Siracusa verso La Valletta, Santorini, Mykonos per poi arrivare a Roma Civitavecchia con la Msc Divina. Saranno inclusi gli stessi servizi su indicati mentre la tipologia di cabina sarà quella interna.

Crociere last minute con Costa e Msc: offerte top a partire da 370 euro

Si potranno scegliere crociere last minute anche con Costa. Tra le offerte top c’è quella a partire da 479 euro a persona (958 euro per due) di 8 giorni con quote di servizio obbligatorie non incluse però nel prezzo. Per gli adulti esse sono di 11 euro a notte. A tale prezzo si potrà partire il 22 ottobre con la Costa Diadema da Savona verso La Spezia, Cvitavecchia, Palma, Valencia, Marsiglia per poi tornare a Savona. Sarà poi con Klama, pagare tale viaggio in 3 rate da 319,33 euro senza interessi.

Segnaliamo infine la crociera di 8 giorni in partenza da Genova con la Costa Toscana il 3 novembre al prezzo di 499 euro a persona (totale per due 998 euro). Anche in questo caso non sono incluse le quote di servizio obbligatorie di 11 euro a notte. Per quanto riguarda l’itinerario, esso sarà da Genova verso Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia e poi di nuovo Genova. Si potrà pagare sempre in 3 rate da 332,67 euro senza interessi.

