Sarà un Natale davvero magico quello del 2024, per il 21 dicembre è infatti prevista la Disney Treasure, crociere da sogno per rivivere tutte le emozioni dei magici personaggi della casa di produzione hollywoodiana. La compagnia ha infatti annunciato l’espansione della flotta, stiamo parlando della Disney Cruise Line, appunto la linea di navi da crociera che portano tutta la magia del mondo Disney in alto mare per delle vacanze da sogno.

La flotta si amplia

Togliamoci subito il dente, se siete curiosi di sapere quali sono i prezzi per una vacanza in crociera targata Disney, vi diciamo subito che ovviamente per ora non si conoscono le nuove tariffe per la nuova flotta in arrivo.

Tra l’altro, per il 2025 è attesa anche la nave, mentre sono in costruzione altre 4 navi che porteranno quindi in tutto la flotta a 13 gigantesche imbarcazioni. Ad ogni buon conto, la Disney Cruise Line è già attiva da un bel po’ di tempo e le vacanze in nave partono da 970 euro e possono arrivare anche a 1528 euro, naturalmente a seconda dell’offerta, dei giorni di permanenza in viaggio e di tanti altri fattori.

Le vacanze ai Caraibi sono sempre state una delle mete preferite, se poi possiamo farlo con a bordo i personaggi Marvel, Star Wars e tanti altri ancora, ecco che tutto diventa davvero magico. Per la nuova Treasure, infatti, Disney ha pensato di offrire i suoi vari merchandising creando angoli a tema all’interno della nave da crociera. La Treasure è sostanzialmente la gemella della Wish, quella lanciata nel 2022. Come detto il viaggio inaugurale è fissato per il 21 dicembre 2024 e durerà 14 giorni, la metà nei Caraibi occidentali, e l’altra metà in quelli orientali. Insomma, Natale e Capodanno davvero indimenticabili.

Crociere da sogno con Disney Treasure

Addentriamoci in questa sfavillante nave da crociera per sapere di più cosa attende i fortunati che potranno permettersi questa vacanza da sogno il prossimo Natale.

A bordo gli ospiti troveranno tante zone a tema Disney, come i fortunati film dell’ultimo periodo, ma anche i classici di una volta. Tanto spazio anche per i merchandising acquistati negli ultimi decenni, su tutti Star Wars e Marvel, in particolare per quest’ultimo ci sarà la zona denominata Worlds of Marvel, dove si potranno mangiare anche piatti ispirati ai supereroi della Casa delle Idee. La nave dispone di 1.256 cabine, la maggior parte delle quali con vista sull’oceano e balcone privato.

Sempre a proposito di arte culinaria, all’interno sarà presente anche Plaza de Coco, primo ristorante al mondo ispirato al film Coco. Per quanto riguarda l’intrattenimento, invece, ci sarà il Walt Disney Theatre, un teatro ambulante in mare aperto che ospiterà spettacoli teatrali in stile Broadway. Ma non sarà l’unico teatro, visto che sarà presente anche la Grand Hall, ispirata ad “Aladdin”, e che rappresenterà il cuore dell’intrattenimento a bordo. All’interno della nave da crociera troveremo inoltre sette piscine ispirate a Topolino e i suoi amici, tra queste spicca l’AquaMouse, l’attrazione acquatica esclusiva della Disney Cruise Line. Si tratta di una giostra acquatica che promette di portare energia e divertimento a tutta la famiglia.

