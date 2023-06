Costa e Msc Crociere: offerte last minute estate 2023 da 581 euro

Pioggia di offerte last minute anche per l’estate 2023 da Msc e Costa Crociere a partire da 581 euro a persona. Tale tipologia di viaggio è tornata a essere molto gettonata perché offre un’esperienza di viaggio diversa rispetto ad altri tipi di vacanze. Si possono infatti esplorare diverse destinazioni senza dover fare e disfare le valigie in continuazione o preoccuparsi di prenotare i diversi alloggi. Inoltre, un altro pregio della crociera, è il relax e lo svago: si può godere del sole, fare il bagno in piscina, farsi coccolare dalle spa e partecipare a diverse attività di svago come palestre o spettacoli teatrali. La ciliegina sulla torta è la possibilità di visitare diverse destinazioni in un’unica vacanza. Si sceglie di fare una crociera anche per questo: per svegliarsi ogni mattina in un porto diverso e avere la possibilità di esplorare nuove culture, paesaggi e attrazioni turistiche.

Detto ciò, ecco le migliori offerte proposte da Costa e Msc Crociere.

Le offerte

Sono molte le offerte last minute proposte da Costa e Msc Crociere per l’estate 2023. Partiamo da quest’ultima. Si può prenotare un viaggio di 8 giorni con la Costa Pacifica da Taranto con partenza il 1° luglio e ritorno sabato 8 luglio. Il prezzo a persona parte da 599 euro invece di 669 euro per cui si risparmiano 70 euro, il totale per due è quindi di 1198 euro invece di 1338 euro. La quota di servizio obbligatoria non è inclusa nel prezzo ed è di 11 euro ad adulto. Questa vacanza si può pagare anche in tre rate (grazie a Klama) di 399,33 euro ognuna. Il primo pagamento ci sarà nel giorno della prenotazione, il resto in automatico ogni trenta giorni. Ma torniamo alla crociera, l’itinerario sarà il seguente: da Taranto verso Catania, La Valletta (Malta), Mykonos (Grecia), Santorini e poi di nuovo Taranto.

C’è anche un ulteriore sconto ovvero quello fino a 50 euro per la prenotazione della cabina utilizzando il codice “COSTAITSMILE50”.

L’altra grande offerta nel Mediterraneo parte da Savona e permette di risparmiare 400 euro. Si tratta di un viaggio di 8 giorni con la Costa Smeralda con un prezzo a persona che parte da 599 euro invece di 999 euro, il totale per due è di 1198 euro invece di 1998 euro. Anche in questo caso non è calcolata la quota di servizio obbligatoria di 11 euro ad adulto. In più è possibile dividere il costo in 3 rate da 399,93 euro e si ha con il codice promozionale su indicato uno sconto fino a 50 euro sulla cabina. Ecco l’itinerario (15-22 luglio giorni di vacanza): da Savona verso Marsiglia, Barcellona, Ibiza, Palermo, Civitavecchia e di nuovo Savona.

Costa e Msc Crociere: offerte last minute estate 2023 da 581 euro

Oltre alle offerte Costa, ce ne sono molte last minute proposte da Msc Crociere. La più economica è quella nel Mediterraneo per 7 notti che parte dal prezzo di 581 euro a persona. Tale costo è comprensivo della quota di servizio alberghiero e di assicurazione ma la partenza a queste condizioni è il 22 o il 29 ottobre. Se si desidera partire il 1° luglio il costo parte da 889 euro a persona. Tutte le crociere Msc offriranno la pensione completa disponibile al buffet e al ristorante principale. Inoltre la possibilità di fruire degli spettacoli teatrali e dalla musica dal vivo, del kids club e delle palestre-piscine. Per quanto concerne l’itinerario, esso sarà il seguente: da Bari verso Venezia, Dubrovnik, Kotor (Montenegro), Corfu e Zacinto (Grecia) e poi di nuovo Bari.

Con la Msc Opera c’è poi un altro itinerario che parte da 581 euro a persona ma l’unica data disponibile è il 1° ottobre. Si parte da Monfalcone verso Cefalonia, Santorini, Chania (Creta), Bari per poi tornare a Monfalcone. Per tutte e due le crociere Msc la cabina inclusa al prezzo indicato è quello interna.

Riassumendo…

1. Piovono le offerte last minute di Costa e Msc Crociere

2. Costa Crociere propone viaggi nel Mediterraneo da Savona e Taranto da 599 euro a persona

3. Msc Crociere tra le tante offerte propone viaggi da Bari e Monfalcone da 581 euro a persona.

[email protected]