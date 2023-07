Costa e Msc Crociere: offerte last minute per l’estate 2023 da 344 euro

La voglia di mare e di crociere, magari con Costa e Msc che propongono numerose offerte last minute a partire da 344 euro, stanno suscitando un grosso interesse.

In molti, infatti, vorrebbero poter fare almeno una volta nella vita un viaggio di questa tipologia per rilassarsi e divertirsi. Come tutti sanno, a bordo delle navi si potrà godere del mare, del sole ma anche di una vasta gamma di servizi come la palestra e la piscina. In più, cosa che non guasta, si potranno visitare tante destinazioni senza doversi preoccupare di organizzare il trasporto o l’alloggio. Il bello è che ci si potrà svegliare ogni giorno in un luogo diverso, esplorare città costiere, isole tropicali ma anche porti esotici senza fare e disfare di continuo le valige. Se poi si troveranno prezzi abbordabili, come quelli proposti in questi giorni da Msc e Costa Crociere, ancora meglio.

Ma vediamo le promozioni più invitanti del momento.

Le promozioni da leccarsi i baffi

Per l’estate 2023, sono numerose le offerte Costa e Msc Crociere a prezzi abbordabili. Partiamo dalla prima compagnia di navigazione con la quale si potrà viaggiare nel Mediterraneo per 8 giorni a partire da 599 euro a persona invece di 999 euro. In due si pagheranno quindi 1198 euro invece di 1998 euro. In alternativa si potrà anche sfruttare la formula per pagamento in 3 rate con Klarma da 399,33 euro senza interessi. La quota di servizio obbligatoria ad adulto a notte non è inclusa in tale prezzo, essa è di 11 euro al giorno. Ma torniamo al viaggio, si partirà il 15 luglio da Savona con la Costa Smeralda verso Marsiglia, Barcellona, Ibiza, Palermo, Civitavecchia/Roma per poi tornare a Savona.

Si potrà anche approfittare dello sconto di 50 euro a cabina usando il voucher “COSTAITSMILE50”.

In partenza l’8 luglio da Taranto, ci sarà invece la crociera nel Mediterraneo di 8 giorni con la Costa Pacifica al prezzo di 599 euro a persona invece di 719 euro. Per due, quindi, il viaggio costerà 1198 invece di 1438 euro e si potrà sempre pagare a rate da 399,33 euro ognuna (in tutto tre) senza interessi con Klarma. Si dovrà poi calcolare la quota di servizio non obbligatoria non inclusa nel prezzo di 11 euro a persona. Come detto, si partirà da Taranto verso Catania, La Valletta, Mykonos, Santorini per poi tornare a Taranto. La promo dei 50 euro di sconto per la cabina sarà attiva anche con quest’offerta.

Costa e Msc Crociere: offerte last minute per l’estate 2023 da 344 euro

Con Costa Crociere si potrà partire per 8 giorni nel Mediterraneo a partire da 599 euro a persona. Msc Crociere propone anche delle mini crociere last minute. Vediamo la più economica. Si tratta di quella di 3 notti nel Mediterraneo con partenza da Valencia verso Marsiglia, Genova per poi arrivare a Civitavecchia. Costa solo 344 euro a persona, comprensivi di quota servizio alberghiero e di assicurazione. Sul sito si legge che la tipologia di cabina inclusa è quella con balcone e che si dovrà partire il 13 luglio.

Salendo di prezzo, si trova anche la crociera di 7 notti in partenza da Monfalcone con la Msc Opera. In questo caso, però, il prezzo a persona parte da 731 euro ma la quota di servizio alberghiero e l’assicurazione sono inclusi. Per quest’offerta la tipologia di cabina è quella interna. Come spiegato, si partirà da Monfalcone verso Cefalonia/Argostoli, Heraklion (Creta), Rodi, Bari per poi tornare a Monfalcone.

Riassumendo….

1. L’estate è arrivata e con essa la voglia di mare e di crociere

2. Perché non approfittare dei viaggi con Costa e Msc?

3. La Costa propone crociere da 599 euro mentre la Msc (di 3 giorni) a partire da 344 a persona.

[email protected]