Costa e Msc Crociere: offerte last minute di 8 giorni luglio-agosto da 599 euro

Sempre più persone stanno optando per delle crociere con Costa e Msc. Entrambe le compagnie, infatti, stanno offrendo numerose offerte last minute anche per il mese in corso a prezzi ridotti. Ma qual è il segreto di tanto successo? In primo luogo, le crociere offrono un’esperienza di viaggio completa. Non si ha infatti la necessità di cambiare hotel in continuazione o cercare ristoranti o posti dove consumare i pasti. La nave diventa così il proprio hotel galleggiante che porta il viaggiatore da una parte all’altra consentendogli di esplorare diverse destinazioni senza dover fare e disfare le valigie in continuazione. E poi, la maggior parte delle crociere include il pasto e l’intrattenimento nel prezzo del viaggio. In questo modo risulta, quindi, molto più semplice pianificare il budget di viaggio. Quali sono allora alcune delle migliori offerte last minute da cogliere al volo a partire da 599 euro?

Le offerte last minute

Sia Costa che Msc Crociere propongono offerte last minute da cogliere al volo.

La prima compagnia propone un viaggio di 8 giorni nel Mediterraneo da domenica 23 luglio a domenica 30 luglio con la Costa Diadema. Il prezzo parte daa persona invece di 849 euro con un risparmio di 250 euro. Le quote di servizio obbligatorie non sono incluse nel prezzo: gli adulti pagano 11 euro a notte mentre i bambini 5,50 euro a notte. Queste quote, però, si pagano a bordo. All’atto della conclusione del contratto si versa un acconto non più basso del 25% mentre il resto si paga almeno 30 giorni prima della partenza. Inoltre, se si acquista questa crociera, si può ricevere uno sconto fino a 50 euro sulla cabina utilizzando il codice “COSTAITSMILE50”. La partenza è daverso Civitavecchia, Ajaccio, Palma, Valencia, Marsiglia per poi tornare a Savona.Il prezzo per due ospiti è quindi di 1198 euro invece di 1498 euro. Si può pagare anche in 3 comode rate da 399,33 euro.

Salendo di prezzo, si può prenotare anche una crociera di 8 giorni nel Mediterraneo con partenza da Civitavecchia il 27 luglio e ritorno il 3 agosto. Questo viaggio si pagherà 699 euro invece di 949 euro con un risparmio di 250 euro. Come per l’altra crociere, le quote obbligatorie non saranno incluse nel prezzo e saranno le medesime su indicate. Anche in questo caso si avrà lo sconto fino a 50 euro sulla cabina con il codice su indicato e si potrà pagare in tre rate da 3 rate da 466 euro senza interessi. L’itinerario sarà il seguente: da Civitavecchia verso Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli per poi tornare a Civitavecchia.

Costa e Msc Crociere: offerte last minute di 8 giorni luglio-agosto da 599 euro

Come detto, le offerte di Costa partono da 599 euro a persona a cui aggiungere la quota di servizio obbligatoria. Con Msc Crociere, invece, una delle offerte più economiche last minute è quella in partenza da Napoli (Pompei) di 7 notti nel Mediterraneo. Il prezzo totale, comprensivo della quota di servizio alberghiero e assicurazione, è di 1323 euro a persona con partenza il 31 luglio. Si parte con la Msc World Europa da Pompei verso Messina, La Valletta, Barcellona, Marsiglia, Genova per poi tornare a Pompei.

Un’altra vacanza last minute con Msc Crociere è quella di 7 notti con la nave Sinfonia con partenza il 3 settembre da Venezia Marghera. Questo viaggio, incluse le quote, costa 753 euro a persona e l’itinerario è il seguente: da Marghera verso Brindisi, Mykonos, Pireo, Spalato per poi tornare a Marghera. Msc comunica che inclusi nel prezzo ci saranno, poi, per entrambe le crociere (in realtà tutte), la pensione completa al buffet e al ristorante principale. In più si potrà fruire della musica live, degli spettacoli teatrali, del kids club (bimbi 1-17 anni) e della piscina nonché della palestra.

Riassumendo…

1. È la formula del tutto compreso (alloggio, pasti e diversi destinazioni da visitare) che spinge sempre più persone a optare per le crociere

2. Ci sono molte offerte last minute di Costa e Msc

3. Costa propone viaggi nel Mediterraneo di 8 giorni a partire da 599 euro (non incluse quote obbligatorie)

4. Msc Crociere propone invece viaggi di 7 notti a partire da 753 euro.

