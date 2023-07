Grimaldi, Costa e Msc Crociere: offerte speciali anche per l’estate 2023 con sconti del 20%

Tutti almeno una volta vorrebbero poter fare una crociera e questo potrebbe essere il momento giusto grazie agli sconti e alle offerte proposti da Grimaldi, Costa e Msc Crociere.

Questo genere di vacanza, intanto, sta diventando sempre più popolare perché si tratta di un’esperienza a tutto tondo. Offre infatti la possibilità di visitare più destinazioni senza la necessità di cambiare casa o hotel o affrontare lunghi spostamenti che potrebbero anche essere salati in termini di spesa.

Inoltre con le crociere si possono esplorare diverse città, isole o paesi in un unico viaggio, godendo di una varietà di esperienze storiche, paesaggistiche e culturali.

Fare una crociera, inoltre, permette di godere di relax e comfort grazie ai servizi di qualità offerti.

Grimaldi Lines

Non solo Costa e Msc Crociere, anche Grimaldi Lines propone delle offerte con sconti fino al 20%. Con le navi di tale compagnia di navigazione si potrà raggiungere la Tunisia da Civitavecchia, Salerno e Palermo.

Ebbene, Grimaldi proporrà a coloro che effettueranno una prenotazione per andata e ritorno una riduzione del 20% sul biglietto di ritorno (diritti fissi esclusi) per tutto l’anno.

I ticket di viaggio si potranno acquistare direttamente sulla pagina ufficiale di Grimaldi dove si troveranno gli orari, i giorni e prezzi. Sarà possibile inoltre effettuare una prenotazione anche mediante call center oppure inviando una e-mail.

Qualora si volesse cancellare/modificare la prenotazione, infine, si dovrà invece chiamare il call center o inviare una e-mail.

(fino al 20 luglio) darà invece la possibilità di prenotare unaa bordo della Costa Smeralda a partireospiti invece di 1658 euro. In più si dovrà aggiungere la quota di servizio obbligatoria non inclusa nel prezzo di 11 euro a notte per adulto e di 5,50 euro per bambino. Quelli sotto i 4 anni non pagheranno nulla. Quest’offerta darà anche la possibilità di ottenere uno sconto fino a 50 euro a cabina usando il codice COSTAITSMILE50 e di pagare in tre comode rate con Klarna di 399,33 euro. L’itinerario sarà il seguente con partenza il 28 luglio e ritorno il 5 agosto: daverso Marsiglia, Barcellona, Ibiza, Palermo, Civitavecchia e di nuovo Savona.

Tra le migliori offerte Msc Crociere c’è quella di 7 notti nel Mediterraneo con partenza il 21 ottobre a partire da 571 euro a persona. Questo prezzo comprende la quota di servizio alberghiero obbligatoria e l’assicurazione. Il tipo di cabina che si riceverà con tale promo sarà di tipo interna mentre si partirà da Bari verso Monfalcone, Cefalonia, Creta, Santorini per poi arrivare a Salerno. Msc ricorda che tutte le crociere offriranno la pensione completa al buffet e al ristorante principale. Inoltre spettacoli teatrali e musica dal vivo nonché Kids Club e la fruizione della piscina e della palestra.

