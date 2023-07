Costa e Msc Crociere: offerte estate-autunno 2023 per 8 giorni da 599 euro

L’anticiclone africano Cerbero è arrivato su tutto il paese portando temperature alte e picchi di calore record. È comprensibile, quindi, che per il forte caldo estivo, la voglie di fare crociere, magari con Costa e Msc che propongono numerose offerte, cresca sempre di più. Tali viaggi, infatti, sono considerati rinfrescanti perché le navi sono dotate non solo di aria condizionata ma anche di piscine. In questo modo ci si può rilassare e godere del fresco dell’acqua.

Ovviamente prima di prenotare una crociera (in particolar modo nel periodo estivo), sarebbe opportuno tenere in considerazione alcuni aspetti. In primis, le temperature in quanto le destinazioni nelle quali ci si reca potrebbero registrare alte temperature. E poi, si dovrà anche valutare l’affluenza di persone perché, come tutti sapranno, il periodo in cui si viaggia di più è proprio questo. Detto ciò, ecco le principali offerte del momento che partono da 599 euro per 8 giorni.

Promozioni da 599 euro per 8 giorni

Sia Costa che Msc crociere propongono numerose offerte anche per l’estate 2023 da cogliere al volo. Partiamo dalla prima che propone una vacanza nel Mediterraneo di 8 giorni a partire da 599 euro a persona invece di 829 euro con un risparmio, quindi, di 230 euro. Il prezzo per due ospiti sarà di 1198 euro invece di 1658 euro e in più si avrà la possibilità di approfittare dello sconto fino a 50 euro sulla cabina (usando il codice COSTAITSMILE50). Inoltre questa crociera si potrà pagare anche in 3 comode rate senza interessi dell’importo di 399,33 euro. Si ricorda, però, che le quote di servizio obbligatorie non saranno incluse nel prezzo: adulti 11 euro a notte. Per quanto riguarda l’itinerario si partirà il 29 luglio da Savona verso Marsiglia, Barcellona, Ibiza, Palermo, Civitavecchia per poi tornare a Savona il 4 agosto.

Occhio a quest’offerta in quanto si potrà prenotare solo fino al 20 luglio, salvo esaurimento posti.

Posticipando la partenza a ottobre, invece, si potrà risparmiare una bella cifretta. Sarà possibile infatti prenotare una vacanza di 13 giorni con partenza da Savona e arrivo a Barcellona. A persona, si pagheranno 549 euro invece di 969 euro con un risparmio di 420 euro mentre in due il costo sarà di 1098 invece di 1938. A questo prezzo si dovranno aggiungere i soliti 11 euro a persona a notte per le quote di servizio obbligatorie. L’itinerario, infine, sarà il seguente: si partirà venerdì 13 ottobre da Savona verso Napoli, Catania, Ashdod, Limassol, Alessandria, La Valletta e Barcellona.

Oltre alle offerte Costa ci sono anche quelle di Msc crociere. Tra le migliori c’è quella nel Mediterraneo di 7 notti al prezzo di 522 euro a persona. Questa cifra include anche la quota di servizio alberghiero obbligatoria e l’assicurazione. A tale prezzo, però, si potrà partire il 15 ottobre mentre la tipologia di cabina sarà quella interna. In alternativa si potrà anche partire il 3 settembre ma il costo lieviterà a 1052 euro a persona comprese le quote obbligatorie. In questo caso, la tipologia di cabina prevista è quella esterna con vista parziale. Ma veniamo all’itinerario: si partirà da Bari verso Venezia, Spalato, Kotor, Corfù, Zacinto e di nuovo Bari.

E ancora, volendo partire il 9 ottobre da Venezia Marghera per 7 notti, si pagheranno 631 euro a persona comprensivi di quote obbligatorie. La tipologia di cabina messa a disposizione sarà quella interna mentre l’itinerario sarà il seguente: Venezia verso Spalato, Kotor, Corfù, Zacinto, Bari e di nuovo Venezia.

