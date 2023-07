Mini crociere Costa e Msc: offerte 2023, viaggia nel Mediterraneo da 159 euro

Assenza di tempo e budget limitato: ecco i motivi che spingono sempre più persone a concedersi solo delle mini crociere. Offerte per tale tipologia di viaggio ce ne sono molte e tra le migliori spiccano quelle di Costa e Msc, a partire da 159 euro a persona.

Anche se durano soltanto pochi giorni, esse aiutano a staccare per un po’ la spina e poi, visto il prezzo più contenuto rispetto a quelle più lunghe, sono adatte a tutte le tasche. Il principale svantaggio è che durano di meno per cui le rotte sono limitate. Nonostante il poco tempo a disposizione, però, offrono comunque tanti intrattenimenti e servizi a bordo come la possibilità di fruire della palestra o della piscina. In più dei ristoranti tematici, degli spettacoli in stile Broadway e di escursioni verso destinazioni magiche.

Le mini crociere sono quindi l’ideale per sfuggire dallo stress della vita quotidiana e per iniziare a creare dei ricordi indimenticabili.

Il prezzo per due giorni parte da 159 euro

Ma quali sono le principali offerte del momento proposte da Costa e Msc crociere?

Sono diverse le offerte di mini crociere proposte da Costa e da Msc. Partiamo dalla prima con la quale due giorni nel Mediterraneo costeranno 159 euro a persona per cui per due il costo sarà di 318 euro. Le quote di servizio obbligatorie saranno incluse nel prezzo. A questa cifra si potrà partire il 20 gennaio da Marsiglia per tornare il 21 gennaio a Savona con la Costa Firenze.

Pagando di più si potrà optare per un viaggio di 4 giorni da Civitavecchia verso Marsiglia e poi Savona. La partenza sarà l’8 ottobre mentre il ritorno l’11 ottobre al costo di 219 euro a persona (per due 438 euro).

Il viaggio sarà a bordo della Costa Favolosa e, come per l’altra offerta, la quota di servizio obbligatoria sarà inclusa nel prezzo.

Segnaliamo, infine, un viaggio di 5 giorni con la Costa Fortuna da Savona domenica 12 novembre verso Barcellona, Marsiglia e di nuovo Savona. Si pagherà a persona (incluse quote obbligatorie) 299 euro per cui in due il prezzo sarà di 598 euro.

Come abbiamo visto le offerte di Costa partono da 159 euro a persona per due giorni. Anche Msc Crociere, però, propone ottime promozioni da cogliere al volo. Vediamone qualcuna. C’è, ad esempio, quella di 3 notti nel Mediterraneo con partenza il 13 luglio. Più nel dettaglio, si parte da Valencia verso Marsiglia, Genova per poi arrivare a Civitavecchia. Il costo a persona è di 344 euro comprensivo di quota servizio alberghiero e assicurazione. La tipologia di cabina è quella con il balcone.

Inoltre segnaliamo il viaggio con la Msc Sinfonia di 5 notti con partenza il 1° ottobre da Venezia verso Spalato, Kotor, Civitavecchia e Genova Portofino. Tale crociera costa 587 euro a persona (prezzo comprensivo di quote obbligatorie) mentre la tipologia di cabina è quella interna.

Chiudiamo con la crociera di 4 notti nel Mediterraneo con la Msc Sinfonia con partenza il 6 ottobre. Il costo totale comprensivo di quota servizio alberghiero/assicurazione è di 476 euro a persona. Per quanto riguarda l’itinerario, si parte da Genova verso Olbia, Cannes per poi tornare a Genova.

Riassumendo…

1. Le mini crociere Msc e Costa sono il viaggio ideale per chi ha poco denaro a disposizione e tempo

2. Tra le migliori offerte Costa c’è il viaggio di 2 giorni che parte da 159 euro a persona

3. Msc Crociere propone invece per luglio una 3 giorni con prezzo che parte da 344 euro.

