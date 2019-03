Conto corrente BuddyBank regala gli AirPods: info e caratteristiche conto

Chi aprirà un conto corrente entro il 1° maggio 2019 e farà acquisti con le carte Buddybank con Apple Pay per almeno mille euro entro novanta giorni dall’apertura del conto, potrà ricevere in regalo gli auricolari AirPods con custodia di ricarica lightning. Ecco le info e le caratteristiche del conto corrente.

Conto corrente BuddyBank

Il conto corrente BuddyBank sarà quello a canone zero e con carta di credito Mastercard inclusa.

Operazione a premi BuddyBank

Inoltre con esso potranno essere eseguiti bonifici SEPA gratuiti nonché prelievi da tutti gli ATM (anche nel mondo) del gruppo Unicredit. Inoltre sarà possibile versare denaro gratuitamente in tutti gli ATM evoluti del Gruppo Unicredit nonché si riceverà assistenza 24 ore su 24 tutti i giorni mediante chat. L’imposta di bollo, ricorda BuddyBank, sarà come da normativa vigente.

Chi aprirà un conto corrente BuddyBank entro il 1° maggio 2019 ed effettuerà transazioni di almeno mille euro con le carte di pagamento Buddybak con Apple Pay entro novanta giorni dall’apertura del conto, avrà in regalo gli auricolari AirPods. Inoltre, la BuddyBank comunica che l’operazione a premi non sarà valida, invece, per chi abbia già attivato il conto corrente o l’abbia chiuso. Gli AirPods, invece, verranno consegnati entro cento ottanta giorni dall’inserimento dei propri dati personali sul sito dedicato e soltanto dopo le verifiche previste dal regolamento. Qualora, però, non si dovesse concludere il processo di apertura del conto entro il primo maggio 2019, non si avrà diritto al premio.

Info Apple Pay

Per poter utilizzare Apple Pay nei paesi supportati si dovrà avere un dispositivo idoneo, la versione più recente di iOS, macOS o watchOS ed una carta supportata da un emittente che abbia aderito al servizio. Per quanto concerne gli acquisti con tale tecnologia, non vi sarà alcun limite minimo o massimo. L’importo minimo che si dovrà spendere, però, per partecipare all’operazione a premi sarà di 1.000 euro. Dal conteggio saranno esclusi alcuni tipi di transazioni da e verso alcuni soggetti ovvero esercenti bancari e finanziari nonché bookmaker, scommesse, esercenti giochi d’azzardo anche online e gaming provider.

Transazioni Apple Pay e soglia obiettivo

Infine BuddyBak comunica che giunti ai 1.000 euro sarà stesso la Banca ad inviare la notifica al cliente del raggiungimento dell’obiettivo.

Le transazioni eseguite con Apple Pay sia online sia tramite Pos fisici saranno valide ai fini promozionali tranne quelle su indicate. Per sapere passo passo quanto si è speso, poi, si potrà consultare la cronologia delle transazioni nel Wellet ovvero la sezione delle carte di pagamento oppure premere B nella app e chattare con la concierge. BuddyBank ricorda a tutti che si parteciperà in automatico all’assegnazione dei premi ma si dovranno rispettare tutte le condizioni su citate. La Banca comunica infine che si potrà aderire anche al solo conto corrente Buddy Bank a zero spese per ricevere il regalo senza dover necessariamente attivare il modulo “buddybank love”.

