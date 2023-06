Conto BancoPosta: è gratis per 18 mesi e regala un buono Amazon di 50 euro

Desiderate un conto corrente a zero spese e un buono Amazon da 50 euro gratis? Ebbene, c’è un’offerta che fa proprio al caso vostro. In promozione c’è il conto BancoPosta con il quale si avrà il canone gratuito per diciotto mesi. In più si avrà la possibilità di azzerarlo sempre rispettando delle regole base.

In molti già tempo strizzano l’occhio a questo prodotto, qual è il motivo? Semplice, è gestito da Poste Italiane. Quest’ultima, infatti, per molti è sinonimo di garanzia per la sua presenza radicata sul territorio da oltre centocinquanta anni. Le Poste sono considerate da sempre un’istituzione familiare e sono ben note anche per il loro coinvolgimento nella gestione del sistema postale e dei servizi finanziari. Ed è proprio questa presenza costante da anni ad aver contribuito a costruire una relazione di fiducia con i clienti.

Come funziona allora l’offerta e fino a quando sarà possibile sottoscriverla?

La promo digitale

Fino al 31 luglio chi aprirà un conto BancoPosta da app Bp o da poste.it potrà fruire della promo digitale ovvero della possibilità di fruire del canone gratuito per diciotto mesi.

Il conto Start giovani monointestato per gli under 30 costerà zero euro per diciotto mesi invece di 2 euro al mese. Esso offrirà la carta di debito Postepay, la possibilità di fruire dei servizi di banca Multicanale nonché di prelevare gratis dagli Atm Postamat. In più si avrà 1 carnet di assegni gratuito e i bonifici/postagiro saranno gratuiti online e da app. Questo conto si potrà azzerare fino a ridurlo di 1 euro se si accredita stipendio/pensione o si fa un bonifico in entrata di almeno 700 euro sul conto BancoPosta.

Di un ulteriore euro se si possiede una prepagata Evolution e di 2 euro se si è titolati di PIVA e del conto BancoPosta Business Link.

Anche il conto Start sarà gratuito per 18 mesi invece di costare 7 euro al mese. Esso offrirà gli stessi servizi dello Start Giovani tranne il carnet di assegni e i bonifici/postagiro gratuiti online e da app. La differenza starà poi nella prepagata Postepay in quanto se ne avrà una per ogni intestatario. Per quanto riguarda la riduzione, essa sarà di 2 euro se si accredita stipendio/pensione o si ha un’entrata di almeno 770 euro su conto BancoPosta. Di 1 euro, invece, se si ha un patrimonio sopra o uguale i 5000 euro, il contratto e il questionario Mifid validi. Dulcis in fundo, il canone si potrà ridurre anche di 3 euro se si è titolari di PIVA e di conto BancoPosta Business Link.

Conto BancoPosta: è gratis per 18 mesi e regala un buono Amazon di 50 euro

La promozione grazie alla quale per i primi 18 mesi non si pagherà il canone riguarderà anche il conto BancoPosta Medium il cui costo è di 8 euro al mese. Con esso si avrà la carta di debito Postepay per ogni intestatario, la possibilità di fruire di Banca Multicanale e i prelievi dagli Atm saranno gratuiti. Inoltre non si pagheranno nemmeno bonifici/postagiro online e da app. Sarà anche in questo caso possibile ridurre il canone dopo i 18 mesi: esattamente di 2 euro se si accredita lo stipendio o si esegue un bonifico in entrate di almeno 700 euro sul conto BancoPosta. E ancora, di 2 euro se si ha un patrimonio uguale o maggiore di 10 mila euro, contratto e questionario Mifid validi. Infine di 3 euro se si è titolari di PIVCA e conto Business Link.

I conti BancoPosta Start, Giovani e Medium aperti entro il 31 luglio dai canali online offriranno anche un altro vantaggio. Se si richiederà e si otterrà l’accredito di stipendio/pensione entro il 30 settembre 2023, si riceverà un buono Amazon del valore di 50 euro. Esso si troverà nella bacheca della propria area personale.

