Buono Amazon da 50 euro e canone gratis per 18 mesi su conto BancoPosta: ecco come fare

Vi piacerebbe ottenere un buono Amazon da 50 euro e il canone gratis del conto BancoPosta per 18 mesi? Fino al 31 luglio sarà possibile grazie alla promozione lanciata da Poste Italiane.

Al giorno d’oggi non c’è l’obbligo di possedere un conto ma i motivi per i quali si ha un vantaggio nel possederlo sono diversi. Con esso, infatti, si possono gestire le proprie finanze avendo traccia delle entrate e delle uscite e si può consultare il saldo e la cronologia delle transazioni per cui è possibile avere una panoramica completa delle proprie finanze.

I vantaggi non sono terminati perché con il conto si possono anche effettuare pagamenti e transazioni, si può ottenere una carta di credito o di debito per effettuare le transazioni ed effettuare bonifici per pagare le bollette.

E poi con il conto corrente si può accedere a molti servizi finanziari come l’accredito dello stipendio o della pensione o la domiciliazione delle utenze.

Insomma avere un conto corrente può aiutare a semplificare la gestione delle proprie finanze.

Come funziona il prodotto di Poste Italiane

C’è un’ottima offerta per chi aprirà in un determinato modo il conto BancoPosta: si riceverà un buono Amazon da 50 euro e il canone gratuito per 18 mesi. Ma quali sono le caratteristiche di tale conto proposto da Poste?

Con esso si potranno effettuare tutte le operazioni bancarie di base come la gestione del saldo, l’addebito delle bollette, la possibilità di effettuare pagamenti nonché di inviare e ricevere bonifici. Si riceverà poi la carta BancoPosta (carta di debito) da utilizzare per prelevare soldi dagli sportelli Bancomat o per effettuare pagamenti presso i punti vendita convenzionati.

Esistono diverse tipologie di conti BancoPosta, ecco quali sono.

I diversi conti

Chi entro il 31 luglio 2023 sceglierà un conto BancoPosta Giovani, Start o Medium e lo aprirà da app BancoPosta oppure dal sito ufficiale di Poste Italiane potrà ricevere il canone gratuito per i primi diciotto mesi dall’apertura del conto.

Inoltre se si accrediterà la pensione o lo stipendio entro il 30 settembre 2023, si parteciperà all’operazione a premio certo grazie alla quale si avrà un buono Amazon del valore di 50 euro. quest’ultimo si troverà in bacheca nella propria aerea personale “My Poste”.

Sono tre i conti correnti che si potranno sottoscrivere con la possibilità di non pagare il canone per 18 mesi.

Buono Amazon da 50 euro e canone gratis per 18 mesi su conto BancoPosta: ecco come fare

C’è quello Start che senza promozione costa 2 euro al mese, cifra azzerabile del tutto. Esattamente di 1 euro se si accredita lo stipendio o si fa un bonifico in entrata di almeno 700 euro sul conto. Di 1 euro se si ha una Postepay Evolution e di 2 euro se si ha la PIva e un conto BancoPosta Business Link. I servizi gratuiti inclusi nel conto Start giovani sono la carta di debito Postepay, la possibilità di fruire dei servizi di banca Multicanale. Inoltre prelievi da Atm Postamat, 1 carnet di assegni e i bonifici/postagiro online e da app.

Il conto Start costa 7 euro al mese ma il canone sarà pari a zero se si aprirà nelle modalità indicate per 18 mesi. Esso garantirà una Postepay per ogni intestatario, la possibilità di fruire dei servizi della banca Multicanale e i prelievi dagli Atm Postamat.

Chiudiamo con il conto BancoPosta Medium che costa 8 euro al mese ma non si pagherà nulla per i primi 18 mesi con la promo. Grazie a questo conto, ogni intestatario potrà ricevere una carta di debito Postepay. In più si fruirà di internet e mobile banking, si potranno effettuare prelievi gratis dagli Atm Postamat e i bonifici e i postagiro da app e online saranno gratuiti.

Anche per questo conto ci sarà la possibilità di ridurre il canone dopo il termine del periodo promozionale. Più nel dettaglio di 2 euro se si accredita lo stipendio o se si effettua un bonifico in entrata di almeno 700 euro sul conto BancoPosta. E ancora, di 2 euro se si ha un patrimonio uguale o maggiore a 10 mila euro e il contratto nonché il questionario Mifid sono validi. Infine di 3 euro se si è titolati di Piva e del BancoPosta Business Link.

Ricordiamo nuovamente che per ottenere il buono Amazon, si dovrà richiedere e ottenere l’accredito dello stipendio/pensione entro il 30 settembre 2023.

