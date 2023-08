Conti deposito e Btp di fine agosto: tassi interesse al 6% e cedola al 4,35% contro l’inflazione

Gli italiani, oggi più di ieri, sono sempre più attratti dai tassi di interesse dei conti deposito. Negli ultimi mesi, infatti, a seguito delle decisioni della Bce, i rendimenti di tali prodotti sono aumentati per cui sono diventati nuovamente competitivi.

Gli esperti suggeriscono di non lasciare fermo il proprio capitale sul conto corrente. Il motivo è che il potere d’acquisto diminuisce ogni giorno per colpa dell’inflazione. Questo è quindi uno dei motivi per i quali si decide di investire il proprio denaro nei conti deposito e nei Btp. In merito a questi ultimi, il Mef ha annunciato l’emissione di tre titoli di Stato, due a dieci anni e uno a cinque anni.

I Btp con cedola fino al 4,35%

Non solo conti deposito, gli italiani ultimamente sono tornati a simpatizzare anche con i Btp. Intanto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di tre nuovi titoli e la presentazione delle domande per l’asta supplementare ci sarà entro le ore 15.30 di oggi 31 agosto.

Ma vediamo quali sono. C’è il Btp a 5 anni con scadenza il 1° agosto 2028. La cedola annuale è al 3,80%, la data di pagamento è il 1° febbraio 2024 mentre l’importo minimo offerto 2750 euro.

Il Btp a 10 anni con cedola annuale al 4,20% scadrà il 1° marzo 2034. Il pagamento della prima cedola ci sarà invece il 1° marzo 2024 mentre l’importo minimo offerto è 3250 euro.

Infine c’è un altro Btp a 10 anni con cedola al 4,35% la cui scadenza sarà il 1° novembre 2033 con pagamento prima cedola il 1° novembre 2023.

Oltre ai Btp, gli italiani sono tornati a investire in altri prodotti a zero rischi come il conto deposito con tasso stellare al 6%.

Parliamo di quello vincolato offerto dache non ha spese ed è semplice da aprire online. I risparmi depositati su di esso, poi, sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100 mila euro. In più, se si apre questo conto, non si paga l’imposta di bollo o le spese aggiuntive. L’offerta del momento, però, è sottoscrivibile fino al 6 settembre, giorno entro il quale andrà bonificata la somma da vincolare. Per quanto riguarda il tasso di interesse, esso sarà incrementale: 4% annuo lordo primo anno, 4,5% il secondo, 5% il terzo, 5,5% il quarto eil quinto.

Tra i migliori conti deposito del momento c’è anche quello di banca Private Leasing. Parliamo del Deposito Comfort dedicato ai privati che vogliono accantonare in modo momentaneo i loro risparmi. Esso si compone di un conto base grazie al quale è possibile prelevare e versare ottenendo per le somme lasciate in giacenza lo 0,15% lordo. È possibile però vincolare una o più quote di risparmio per avere tassi più elevati. La Private Leasing comunica che le somme si potranno vincolare per massimo 48 mesi e che si otterranno interessi semestrali a tassi crescenti fissati al momento dell’apertura del vincolo. In questo caso si otterrà un tasso lordo del 2,90% dopo il 1° semestre, del 3,40% dopo il 2°, del 3,60% dopo il 3°, del 4% dopo il 4°, del 4,20% dopo il 5°, del 4,40% dopo il 6°, del 4,50% dopo il 7° e del 5% dopo l’8°.

