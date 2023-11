L’acqua è un bene inestimabile, ma purtroppo, spesso, ne facciamo un cattivo uso, Se pensi di consumare troppa acqua e la tua bolletta sia troppo salata, ecco per te una serie di suggerimenti utili su come risparmiare non rinunciando a nulla, ma e cambiando soltanto qualche piccola abitudine.

Limitare i consumi di acqua permette di prendere “due piccioni con una fava”. Da un lato risparmiamo e il nostro portafogli ne sarà contento; dall’altro facciamo qualcosa di utile per l’ambiente e quindi per il futuro nostro e e per quello delle prossime generazioni.

Il riduttore del flusso, i rubinetti chiusi e la doccia

Dunque, perché non limitare i consumi di questo bene così prezioso che molti non hanno? Per riuscirci basta solo qualche piccola attenzione.

Il maggior consumo d’acqua si fa per curare l’igiene personale. E per fortuna! Soprattutto in vista di un più massiccio utilizzo del trasporto pubblico. Il primo consiglio, in tal senso, è quello di prediligere la doccia al bagno in vasca. Infatti, i consumi di acqua per la doccia sono quattro volte inferiori rispetto a quelli per un bagno. É consigliata una doccia breve e chiudere il rubinetto mentre ci si insapona o si usa lo shampoo.

Se poi si applicano i riduttori di flusso l’acqua uscirà mescolata all’aria e il consumo sarà nettamente inferiore.

É necessario anche chiudere il rubinetto mentre si sta facendo altro. Stai lavando i denti? Mentre li spazzoli, chiudi il rubinetto! Ti stai facendo la barba? Riempi il lavandino con due centimetri di acqua e utilizza soltanto quella!

Lavatrice e lavastoviglie, riutilizzo e nuove abitudini

Altro suggerimento riguarda l’utilizzazione di lavatrice e lavastoviglie. Ebbene, dovresti utilizzarle soltanto a pieno carico! In questo modo, non solo risparmierai sulle bollette dell’acqua, ma anche su quelle che riguardano i consumi di elettricità.

Ricorda di attivare questi elettrodomestici sempre in orari serali o in giorni festivi.

Quando sciacqui l’insalata, non farlo sotto il flusso d’acqua. Semplicemente riempi una ciotola di acqua e bicarbonato e lascia in ammollo le verdure che intendi lavare e disinfettare.

Hai mai pensato, per esempio, di riutilizzare l’acqua del deumidificatore? É perfetta per essere utilizzata nel ferro da stiro.

Come risparmiare sulla bolletta dell’acqua

Il settimo suggerimento riguarda le possibili perdite di acqua. Fai queste prova: chiudi l’acqua la sera prima di andare a dormire e segnati la cifra che riporta il contatore. Al mattino controlla: se la cifra non è la stessa, vuol dire che ci sono, seppur minime, delle perdite che vanno controllate.

L’ultimo suggerimento riguarda manutenzione e il suo rovescio, la pigrizia. Lo sai che il classico rubinetto che perde, anche soltanto una goccia ogni tanto, causa sprechi annui nell’ordine di 7.000-20.000 litri d’acqua potabile? Per risparmiare denaro e acqua, perché non chiamare un idraulico che in pochi minuti può risolvere il problema?

[email protected]