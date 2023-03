Comprare casa senza agenzia adesso si può: ecco come fare

Da oggi sarà possibile comprare casa anche senza l’agenzia, arriva infatti Simplex Domus. Si tratta di una piattaforma grazie alla quale si potranno migliorare i servizi e abbassare i costi delle tradizionali agenzie immobiliari. A beneficiarne, quindi, saranno i venditori, i locatori, gli acquirenti ma anche i conduttori.

Dopo l’emergenza da Covid-19, il bisogno di acquistare casa è diventato sempre più importante: si è infatti riscoperto il piacere di trascorrere più tempo tra le quattro mura. I costi degli immobili, però, stanno salendo e non tutti possono permettersi di sostenere tali cifre. Per i giovani, fortunatamente ci sono anche delle agevolazioni. Per gli altri, invece, comprare casa senza agenzia potrebbe abbattere, seppur di poco, i costi totali.

L’Italia e il resto dell’Europa

Nel nostro paese paga le commissioni sia chi acquista la casa che chi la vende ma negli altri paesi non funziona così. Nel mercato anglosassone, ad esempio, la percentuale è pagata soltanto da chi vende la casa e non da entrambe le parti.

C’è però un modo per acquistare casa senza agenzia (risparmiando quindi sui costi) avvalendosi però del supporto di un esperto.

Qui entra infatti in gioco Simplex Domus che si pone come un servizio di compravendita immobiliare che mette in contatto acquirenti e venditori senza l’ombra di alcuna agenzia. È infatti la piattaforma online che accompagna l’acquirente in tutta la trattativa immobiliare. Questo, sia dal punto di vista fisico che tecnologico e immobiliare.

I costi, quindi, sono abbattuti ma allo stesso tempo è garantito il sostegno in ogni tappa.

La rivoluzione del mercato immobiliare

Con Simplex Domus si può comprare casa senza agenzia ovvero ribaltando il concetto di agenzia così come lo conosciamo.

L’obiettivo è infatti quello di introdurre una nuova modalità di consulenza digitale dove ci sono meno conflitti di interesse e meno spese accessorie. Ci si può avvalere di professionisti validi e pagare di meno.

Lorenzo Fontanelli, Ceo della Simplex Domus, ha spiegato che se si fa una stima del solo mercato anglosassone, sono presenti solo 14 mila agenzie contro le 50 mila italiane.

Per Fontanelli, per effettuare una compravendita, è possibile anche non avvalersi di una intermediazione. Basta il contatto tra privato e privato e una piattaforma digitale sicura e solida che vada incontro ai clienti in tutta la fase della vendita.

Il funzionamento

Comprare o vendere casa senza agenzia con Simplex Domus è semplice così come mettere in affitto la casa.

Basterà caricare l’immobile sulla piattaforma in pochissimi minuti in modo tale da pubblicizzarlo in automatico e gratis.

Chi cerca casa, invece, sia in affitto che da acquistare, potrà consultare le case disponibili sui diversi market place proposti da Simplex (come Immobiliare, Idealista e Casa.it) , registrandosi gratuitamente alla piattaforma. Si potranno così contattare direttamente i proprietari (quando si vuole) per chiedere informazioni o per concordare una visita. Come detto, poi, il punto di forza è che non si dovranno sostenere costi di mediazione.

Si potrà però contare di un consulente immobiliare da remoto il cui costo sarà di 250 euro più Iva che seguirà solo gli interessi del cliente. In più sulla piattaforma saranno accessibili online tutta una serie di informazioni come la valutazione immobiliare secondo Simplex, i grafici con l’andamento del mercato per capire dove acquistare in zona e le statistiche. Questo è quanto ha annunciato Lorenzo Fontanelli. I

n più tale piattaforma fornirà anche consulenza per partecipare alle aste immobiliari. Il costo sarà di 100 euro più Iva (consulenza legale, tecnica e commerciale). Questo prezzo, però, si pagherà solo nel caso in cui l’asta sia andata a buon fine. Nel processo di partecipazione, il cliente sarà seguito da un partner esperto in materia e presente nel settore delle aste immobiliari da più di trent’anni.

