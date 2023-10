Compagnie aeree più convenienti in Italia 2023 per voli nazionali ed europei

Al giorno d’oggi tutto è aumentato: dai prodotti alimentari fino ad arrivare alla benzina e al diesel. Se queste voci, che sono alla base della quotidianità dei cittadini sono rincarate, figuriamoci i biglietti aerei. Proprio per questo si cercano le compagnie più convenienti in Italia del 2023 per risparmiare il più possibile e ottenere il massimo valore dal proprio denaro. In aiuto di costoro, arriva un’indagine effettuata da Il Corriere che ha confrontato quattordici dei principali vettori che operano nel nostro paese e coprono circa il 90% del mercato dei voli nazionali e internazionali.

Per la prima volta, poi, il quotidiano ha anche calcolato il prezzo del ticket di viaggio per ogni chilometro volato. Quale compagnia conviene dunque scegliere?

Un modo per risparmiare potrebbe essere il bagaglio a mano incluso?

Bagaglio a mano incluso nel prezzo: questo è il suggerimento dell’Unione Europea alle compagnie aeree. Cosa faranno, dunque, queste ultime? Tutti credono nulla anche perché l’introduzione del sovraprezzo sul bagaglio è stata proprio introdotto dai vettori per guadagnare di più. Purtroppo il voto per acclamazione del Parlamento Ue non è vincolante per cui le compagnie aeree continueranno a essere libere di operare come meglio credono: si tratta della legge di mercato.

Ma torniamo all’analisi de Il Corriere. La prima ha svelato qual è il costo del biglietto ogni chilometro volato in Italia. Sono stati considerati i mesi da luglio a settembre, le rotte nazionali/europee, le tasse aeroportuali incluse mentre il prezzo è stato espresso in centesimi di euro.

Ebbene, chi ha volato quest’anno con Wizzair ha speso poco meno di 7 centesimi ogni chilometro per cui una rotta di mille chilometri è costata in media (tariffa base) circa 70 euro. Chi invece si è imbarcato con la Ryanair ha speso 7,6 centesimi al chilometro. Tra le migliori compagnie aeree più convenienti, poi, troviamo in terza posizione la Tap Air Portugal con 10 centesimi per chilometro volato seguita dalla EasyJet (11 centesimi) e dalla Ita Airways (17 centesimi).

Compagnie aeree più convenienti in Italia 2023 per voli nazionali ed europei

Come si evince dall’analisi de Il Corriere, tra le compagnie aeree più convenienti in Italia nel 2023 c’è la Wizzair con la quale per ogni chilometro di viaggio si sono spesi circa 7 centesimi.

Se si confronta, però, il dato con il periodo prima della pandemia si nota un costo finale molto più alto. Sono saliti, infatti, soprattutto per la Wizzair, i prezzi dei servizi aggiuntivi come il bagaglio nella stiva, la scelta del posto e l’imbarco prioritario.

Gli aumenti maggiori di questo trimestre (luglio-settembre) rispetto al 2022 si sono riscontrati con la British Airways del 41% per voli da/per l’Italia. E ancora, con la Wizzair (incremento di costo del 31%) e la EasyJet del 30%.

Aumenti meno contenuti, invece, si sono avuti con la Ita Airways (+15%) e con la Ryanair (+14%). C’è però una compagnia aerea che a differenza delle altre è migliorata nel trimestre considerato. Si tratta della Lufthansa che è stato il vettore tra i big più conveniente.

Riassumendo…

1. I costi dei biglietti aerei sono sempre più elevati rispetto agli anni passati

2. In molti si chiedono quindi quali sono le compagnie aeree più convenienti del 2023

3. Ebbene, si risparmia con Wizzair, Ryanair e Tap Air Portugal il prezzo del biglietto di viaggio.

