Ecco come ottenere buoni sconto Ikea da 25 euro

Colori, giochi, prezzi abbordabili, polpette, librerie, utensili da cucina e candele: ecco alcuni dei motivi per i quali Ikea piace tanto a grandi e piccini. E piacerà ancora di più perché ha lanciato un’iniziativa grazie alla quale si potranno ricevere buoni sconto fino a 25 euro. Pazzesco, non trovate?

Ma lo sapevate che Ikea è nata nel 1943 quando Ingvar Kampdrad aveva solo 17 anni? All’inizio si vendevano soltanto articoli come portafogli, penne e cornici. Poi, nel corso degli anni, Ikea è diventata il colosso che tutti conosciamo.

Ma qual è il segreto di tanto successo? Sicuramente la comodità, la velocità e la convenienza. E poi, si può trovare tutto quello che serve per la casa in questo posto per cui è anche sinonimo di garanzia.

Buoni sconto Ikea

Innanzitutto per ricevere buoni sconto Ikea è necessario essere soci Ikea Family. L’iscrizione è gratuita e la convenienza è doppia. Non solo chi la possiede potrà ricevere tanti sconti su innumerevoli prodotti ma potrà accumulare brugole per attivare i buoni.

Ma come? Mediante interazioni, acquisti online ma anche in negozio. Per accumulare le brugole, in primis, si dovrà accedere al proprio profilo Ikea Family (massimo una volta alla settimana) e poi creare una lista di desideri (sempre massimo una volta a settimana). Si dovrà poi partecipare ai workshop e agli eventi che si svolgeranno in negozio e utilizzare la carta fare acquisti nei punti vendita fisici e online.

Menù, consegna e ritiro, mobili e accessori

I buoni Ikea si potranno utilizzare per creare menù speciali a 1 euro. Con 65 brugole si potrà attivare un menù colazione a 1 euro o uno vegetariano a 1 euro. Con 70 brugole, invece, uno dessert a 1 euro mentre con 125 punti si potrà creare a 1 euro un menù con polpette vegetali e infine con 145 brugole 1 menù con le polpette svedesi tanto amate da tutti.

Passiamo ai buoni per la consegna e ritiro. Se ne potrà ricevere uno da 4 euro con 65 brugole, uno da 8 euro con 125 brugole e uno da 20 euro con 310 brugole.

E dulcis in fundo, si potranno utilizzare buoni Ikea anche per acquistare mobili e accessori. Più nel dettaglio, si avrà un buono da 10 euro su una spesa di 30 euro con 155 brugole e uno da 25 euro su una spesa di 70 euro con 365 brugole.

[email protected]