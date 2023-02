Arredare sala da pranzo spendendo poco grazie ai consigli di Ikea

Mettere i mobili in casa può essere davvero piacevole, ma anche costoso. Ci sono stanze inoltre che necessitano di un’attenzione particolare. Ad esempio, come arredare sala da pranzo senza spendere troppo? A volte può non essere affatto facile, anche per motivi di spazio. Ecco quindi che in nostro aiuto arrivano gli esperti Ikea, i quali hanno dato alcuni utili consigli da mettere in pratica.

Arredare sala da pranzo senza spendere troppo

Un occhio al portafoglio è cosa indispensabile in questo periodo di continui rincari sulle bollette, quindi sarà bene creare la nostra stanza senza spendere troppo. Come dicevamo, lo spazio è un elemento fondamentale quando si parla di arredamento. Ma anche scegliere i mobili giusti può consentirci di creare un stanza confortevole e al tempo stesso bella esteticamente. I consigli di Ikea sono perfetti in questo senso, in quanto offrono anche le soluzioni pratiche andando a suggerire i mobili adatti per particolari esigenze.

Quando si parla di arredare sala da pranzo, diventa fondamentale scegliere con cura il giusto tavolo, il quale dovrà essere posizionato al centro della stanza e pronto a cambiare forma a seconda delle evenienze. Il modello perfetto sembra essere, tavolo con ribaltante che cambia le sue dimensioni ed essere spostato, lasciando quindi tanto spazio in camera quando non è necessario. Il suo prezzo è di 119 euro.

Per quanto riguarda le sedie, ci sono quelle della medesima serie al prezzo di 75 euro. Sono imbottite e hanno la fodera lavabile. Risultano inoltre particolarmente comode, cosa che permette quindi di utilizzarle anche quando non si sta mangiando, così da poterci stare seduti per lunghe ore, magari conversando con amici e trasformando la sala da pranzo in un soggiorno. Per quanto riguarda l’estetica, sempre tenendo conto degli spazi, è importante utilizzare lampade a sospensione, in modo da non dover occupare angoli e altri spazi che possono rendere la stanza disordinata o addirittura angusta.

Altri consigli per completare l’opera

Posizionare un tappeto è una scelta senza dubbio vincente. Innanzitutto, i tappeti sono un buon suggerimento per tenere l’ambiente caldo, in quanto tendono a trattenere il calore generato all’interno della camera. Inoltre, se bene abbinati con i colori dell’arredamento, possono offrire soluzioni cromatiche particolarmente piacevoli all’occhio. Quella dei colori è infatti una scelta molto importante che spesso viene sottovalutata. Abbinarli correttamente permette infatti di creare le giuste simmetrie all’interno della stanza.

Per completare l’opera e arredare la sala da pranzo in maniera piacevole ed economica, un’altra soluzione vincente può essere quella di aggiungere una vetrina. Gli esperti di Ikea consigliano a proposito quelle della serie Hauga, il cui costo è di 185 euro. Se posizionata proprio nella zona pranzo, è peretta per ospitare piatti e bicchieri. Se invece volete ricreare una parete da soggiorno, allora potrete metterci oggetti preziosi o decorativi. Per chi ha spazio e vuole aggiungere un tocco di classe alla camera, è consigliabile posizionare anche una libreria.