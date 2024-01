Nel contesto sempre più digitale dei viaggi moderni, l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il settore aereo, influenzando non solo la determinazione delle tariffe in tempo reale ma anche la personalizzazione dell’esperienza di viaggio. In molti si stanno chiedendo quindi se le compagnie aeree stanno adottando tale tecnologia per adattare le tariffe alle esigenze dei viaggiatori e in caso affermativo in che modo. Considerando che i prezzi dei voli sono sempre più cari da dopo la pandemia, ecco inoltre 9 strategie dettagliate per ottenere il massimo valore dai biglietti aerei e risparmiare sui costi.

L’Intelligenza Artificiale e il settore aereo

L’evoluzione dell’industria aerea è caratterizzata dall’adozione crescente dell’intelligenza artificiale (IA) per determinare le tariffe dei biglietti aerei. Tale tecnologia, infatti, attraverso l’addestramento continuo, non solo regola le tariffe in tempo reale ma è in grado di identificare la spesa massima che i singoli clienti sono potenzialmente disposti a sostenere. Questo cambiamento rivoluzionario non solo impatta il settore finanziario ma solleva anche interrogativi sulla conformità alle normative sulla protezione dei dati, come il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in Europa.

Uno dei casi di utilizzo di tale tecnologia, come ha spiegato ILcorriere, è quello della Delta Air Lines che è una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti. Essa ha investito nel machine learning per aumentare i guadagni. Nel corso del “Global Consumer and Retail Conference” di Morgan Stanley, i vertici di Delta hanno quindi illustrato come l’IA può aiutare a determinare l’importo che i consumatori sono disposti a pagare per i prodotti premium rispetto alle tariffe base. Un incremento dell’1% di introiti grazie all’IA rappresenterebbe per Delta un aumento del fatturato di 500 milioni di dollari.

La sperimentazione dell’applicazione del machine learning è evidente anche in altre compagnie europee come la Ryanair, la nota low-cost.

Quest’ultima sta impiegando l’IA per migliorare le operazioni, per anticipare le iniziative (come la manutenzione) e per risolvere criticità quotidiane. Inoltre, l’IA è coinvolta nel “revenue management,” che determina i prezzi dei biglietti. L’obiettivo comune è però quello di capire fino a che punto sarà possibile aumentare le tariffe senza perdere i clienti. Anche un modesto aumento di 10 centesimi di ricavo a cliente per un gigante come Ryanair si tradurrebbe in circa 20 milioni di euro di entrate aggiuntive.

Un ulteriore esempio proviene dai “laboratori” di Tui, un gigante nel settore turistico, dove il team di machine learning analizza oltre 70 milioni di tariffe al giorno. I risultati vengono confrontati costantemente con quelli derivanti dall’approccio tradizionale al revenue management. L’IA, in questo contesto, dimostra la sua capacità di fissare prezzi significativamente migliori, offrendo un vantaggio competitivo nell’adattarsi alle dinamiche del mercato.

Consigli dettagliati per risparmiare sui biglietti aerei

La pianificazione oculata, la flessibilità e l’utilizzo di strategie specifiche possono contribuire significativamente al risparmio dei ticket di viaggio. E ciò potrebbe rendere l’esperienza di viaggio più accessibile ed economica. Quali sono allora i 9 consigli da tenere a mente per risparmiare sui biglietti aerei?

1. È consigliabile acquistare il biglietto aereo almeno tre mesi prima del viaggio o, comunque, tre settimane prima

2. I prezzi tendono ad aumentare man mano che si avvicina la data di partenza. Si dovrebbe quindi evitare di aspettare l’ultimo minuto

3. Prenotare i voli durante il fine settimana potrebbe essere vantaggioso. I biglietti più costosi solitamente vengono prenotati il martedì e il venerdì, quindi la domenica potrebbe essere un momento ideale per risparmiare

4. Iniziare il viaggio di martedì o mercoledì potrebbe contribuire al risparmio sul costo del biglietto aereo.

5. Valutare anche un aeroporto più lontano

6. Essere flessibili con le date del viaggio

7.

In conclusione…

Confrontare i prezzi 2-3 giorni prima e dopo la data di partenza desiderata8. Usare i siti migliori per cercare voli low cost9. Attivare la modalità di navigazione in incognito potrebbe infine evitare che i siti memorizzino la propria cronologia di ricerca, garantendo così prezzi più stabili.

1. L’integrazione dell’IA continuerà a plasmare l’industria del viaggio aereo, con nuove opportunità per personalizzare e ottimizzare l’intera esperienza del passeggero

2. Oltre alle tariffe, l’Intelligenza Artificiale sta trasformando l’assistenza clienti, garantendo risposte più veloci e soluzioni tempestive per migliorare l’esperienza complessiva del viaggiatore

3. La ricerca costante di offerte migliori, supportata dai motori di ricerca avanzati e comparatori online, diventerà sempre più cruciale per i viaggiatori consapevoli.

4. Nell’era dell’IA, l’adattabilità nelle date di viaggio e nell’esplorazione di opzioni alternative per aeroporti rimangono pilastri fondamentali per ottenere tariffe convenienti e massimizzare il valore del proprio investimento nei viaggi aerei.